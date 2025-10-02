희망브리지, 노인의 날 맞아 1인 가구 어르신에 위생용품 지원

희망브리지 자원봉사자들이 노인의 날을 맞아 경남 햠양군 서하면의 1인 가구 세탁지원을 하고 있다.희망브리지 AD 원본보기 아이콘

희망브리지 전국재해구호협회(회장 임채청)는 노인의 날(10월 2일)을 맞아 함양군자원봉사센터(센터장 정구상)와 함께 경남 함양군 서하면의 1인 가구 어르신을 대상으로 세탁 및 위생용품을 지원했다고 2일 밝혔다.

이날 희망브리지는 1인가구 어르신 16세대를 대상으로 5.5t 규모의 특수 이동형 세탁차량을 활용해 이불빨래 등 340㎏ 규모의 세탁을 지원했다. 또한 어르신들의 위생관리를 위해 '마음샤워꾸러미' 70세트를 함양군노인회에 전달했다.

'마음샤워꾸러미'는 ▲바디워시 ▲샴푸 ▲컨디셔너 ▲치약 ▲칫솔 ▲샤워타월 ▲비누 ▲손 세정제 등 8종의 위생용품으로 구성돼 어르신들의 청결한 생활과 건강 유지를 돕는다.

왼쪽부터 함양군노인회 이영일 회장과 함양군자원봉사센터 정구상 센터장이 마음샤워꾸러미를 전달받고 사진촬영을 하고있다. 희망브리지 원본보기 아이콘

희망브리지는 앞서 경남 함양군 화촌리의 호우 피해 가구 15세대에 320㎏ 규모의 세탁과 '마음샤워꾸러미' 16세트를 지원한 바 있다.

희망브리지 신훈 사무총장은 "노인의 날을 맞아 지역 봉사기관과 연계하여 수해 주민과 1인 가구 어르신에게 건강을 지킬 수 있도록 작은 도움을 드릴 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 취약계층의 생활안전과 위생지원을 위한 다양한 활동을 이어가겠다"고 밝혔다.





