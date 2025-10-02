본문 바로가기
꽃과 역사가 어우러진 청도읍성, 새로운 관광 명소로 부상

영남취재본부 최대억기자

입력2025.10.02 13:40

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청도군(군수 김하수)은 화양읍 청도읍성 내 동상리 72번지 일대에 사계절 경관을 즐길 수 있는 정원과 화단을 새롭게 조성했다.


황금소철 등 다양한 관상목과 함께 페튜니아, 백일홍 등 계절꽃을 식재하여 다채로운 경관을 연출했다.

특히 전통적 분위기가 어우러진 정원은 방문객들에게 색다른 볼거리를 제공하며, 청도읍성을 찾는 관광객들의 발길을 머물게 하는 명소로 자리매김할 것으로 기대된다.

또한 정원과 화단은 청도읍성의 역사적 가치와 조화를 이루어, 관광객들에게 자연 속에서 휴식할 수 있는 공간을 제공하고 있다.


이화일 화양읍장은 "이번 정원 조성을 통해 청도읍성을 찾는 방문객들에게 쾌적하고 아름다운 경관을 제공할 수 있게 되었다"며, "앞으로도 지역의 역사·문화 자원과 연계한 관광환경 조성에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.




영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
