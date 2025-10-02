박희영 용산구청장 "구청 앞장서 전통시장·골목상권 시설 개선·홍보 지원"

박희영 서울 용산구청장은 추석 명절을 앞두고 1일 지역 내 전통시장과 골목형상점가를 차례로 방문하며 주민들과 소통했다.

이날 박 구청장은 이촌시장, 용문시장, 후암시장을 비롯해 로얄상가, 삼성테마트, 순헌황귀비길 골목형상점가 등을 돌며 상인들과 인사를 나누고 온누리상품권으로 과일·한과·추석용품 등을 구매하며 전통시장 장보기에 동참했다. 또 물가 상승과 매출 감소 등 상인들의 고충을 들었다.

박희영 서울 용산구청장이 추석 명절을 앞두고 전통시장과 골목형상점가를 방문해 온누리상품권으로 장을 보며 상인들과 소통하고 있다. 용산구 제공.

박 구청장은 "전통시장과 골목상권은 단순한 장터가 아니라 지역의 공동체 문화를 이어가는 소중한 공간"이라며 "구청이 앞장서 시설 개선과 홍보 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다. 이어 "상인들이 힘을 내야 지역경제가 살아나고, 주민들 역시 더 따뜻한 명절을 보낼 수 있다"며 "앞으로도 구청이 상인·주민 모두의 든든한 울타리가 되겠다"고 덧붙였다.

용산구는 올해 추석 연휴에도 주민들의 전통시장 이용을 적극 독려하고 있으며, 앞으로도 골목형상점가 활성화를 위한 지원을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



