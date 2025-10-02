박형덕 시장 "시민과 함께 자족도시 실현…동두천 새로운 미래 열겠다"

동두천시, 제45회 시민의 날 기념식 개최

교육발전특구 선정·3362억원 국도비 확보

박 시장, 8기 성과 공유…"시민 행복 최우선"

경기 동두천시(시장 박형덕)는 지난 1일 '제45회 동두천 시민의 날'을 맞아 상패동 시민회관 공연장에서 기념식을 개최했다.

박형덕 동두천시장이 지난 1일 상패동 시민회관 공연장에서 열린 '제45회 동두천 시민의 날'에서 기념사를 하고 있다. 동두천시 제공 AD 원본보기 아이콘

기념식은 동두천시립이담농악단과 시립합창단, 동두천시 홍보대사이자 가수 진미령의 식전 공연으로 시작했으며, 김성원 국회의원, 김승호 시의회 의장, 이인규·임상오 도의원을 비롯해 유관기관장·사회단체장·공무원과 시민 등 500여 명이 참석한 가운데 진행됐다.

박형덕 시장은 지역의 명예를 높이고 지역사회 안정에 기여한 시민 4명에게 시민대상을, 법질서 확립 등 8개 분야 유공 시민 8명에게 경기도민상을, 시정 발전 유공 시민 18명에게 시장 표창을 수여했다.

기념사에서 박 시장은 "1981년 시 승격 이후 45번째로 맞는 시민의 날을 시민과 함께 기념하게 되어 뜻깊다"며 "시민 모두의 오랜 노력이 새로운 동두천을 열망하는 바람과 맞물려 도시 발전의 밑거름이 됐다"고 감사를 전했다.

이어 민선 8기 시정 성과와 계획을 밝혔다.

동두천시는 미군 공여지 문제 해결을 위해 지역발전 범시민대책위원회를 새롭게 출범하고 대정부 건의와 협의를 활발히 추진하고 있다. 또한 반려동물 테마파크 공모 선정, 의료취약지 진료 장비·운영비 지원, 경기도와의 반환공여지 개발 활성화 및 지원 대책 마련 등 굵직한 현안을 차질 없이 추진 중이라고 설명했다.

교육 분야에서는 "교육이 살아야 동두천이 산다"는 목표 아래 애향장학금 수혜 확대, 동두천형 무상교복 사업, 학생 해외체험 '꿈이룸 동아리' 등 교육지원 예산을 대폭 확충한 결과 동두천시가 교육발전특구 시범지역으로 선정됐으며, 향후 선도지구를 거쳐 본 특구로 지정될 때까지 지속적으로 투자하겠다고 밝혔다.

이 밖에도 동두천시는 경기도에서 마지막으로 시설관리공단을 설립하고, 공단 출범 1년 만에 경기도 적극행정 경진대회에서 최우수상을 수상하는 성과를 거뒀다. 이를 통해 안정적이고 전문적인 시설관리와 서비스 품질 향상이 시민과 관광객 모두가 체감하는 변화로 이어지고 있다고 말했다.

아울러 원도심 활성화를 위해 시민수영장이 있는 중앙로 어울림센터와 오르빛도서관을 갖춘 복합문화커뮤니티센터, 군장병 쉼터, 도시재생과 자원봉사가 함께하는 생연공유누리센터를 잇달아 완공·운영 중이며, 어르신과 장애인을 위한 노인회관과 장애인회관도 생연동에 마련된다.

박형덕 동두천시장이 지난 1일 상패동 시민회관 공연장에서 열린 '제45회 동두천 시민의 날'에서 수상자들과 기념촬영을 하고 있다. 동두천시 제공 원본보기 아이콘

또한 도시 이미지를 새롭게 하기 위해 국도비 300억원을 확보해 평화로 생골사거리에서 보산사거리까지 가로환경 정비 사업을 추진하고, 송내 복합주차타워 건립에는 도비 330억원, 통합 공공임대주택 조성에는 1000억원 이상의 국도비를 유치하는 등 문화·주거·관광·교통 등 시민 생활 전반을 개선할 공모사업비 1817억원을 포함해 총 3362억원의 국도비를 확보했다.

박 시장은 이어 "2026년에는 시민과 함께 확보한 발전 동력을 소리이음마당, 중앙시장 생중계 상생플랫폼, 큰시장 세아프라자 인근 주차장, 왕방계곡 숲길, 중앙동과 보산동 주거정비사업 등 핵심 현장에 적재적소에 투입하고, 일자리가 있는 자족도시 실현을 위해 국가산업단지 분양과 기존 산업단지 활성화, 소요산·왕방산·신천을 연계한 관광자원 개발에도 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

또한 "동두천을 정주 여건이 우수한 살기 좋은 도시이자 한미동맹·국방·평화·승리의 상징 도시로 발전시키기 위해, 앞으로도 모든 정책을 시민과 상의하고 함께 공유하겠다"고 강조했다.

박형덕 시장은 "시민 모두의 동참과 단결이 동두천을 변화시키는 원동력이며, 시민과 함께하는 길이 곧 시의 찬란하고 힘찬 미래를 여는 길"이라며"앞으로도 시민 행복을 최우선으로 시정을 이끌어가겠다"고 다짐했다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>