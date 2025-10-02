신안군, 교통사고 예방 캠페인 전개

암태 남강선착장서 교통안전 의식 제고 활동

신안군은 지난달 30일 암태 남강선착장에서 안전총괄과·교통지원과·행정지원과·섬발전진흥과 등 유관 부서가 참여한 가운데 '교통사고 예방 캠페인'을 진행했다. 신안군 제공

전남 신안군이 군민들의 교통안전 의식을 높이고 교통사고를 줄이기 위한 캠페인을 펼쳤다.

군은 지난달 30일 암태 남강선착장에서 안전총괄과·교통지원과·행정지원과·섬발전진흥과 등 유관 부서가 참여한 가운데 '교통사고 예방 캠페인'을 진행했다고 2일 밝혔다.

행사에서는 교통법규 준수, 음주운전 근절, 안전속도 지키기, 보행자 보호 등 기본 안전수칙을 중심으로 홍보와 계도 활동이 이어졌다.

김대인 신안군수 권한대행은 "교통사고는 누구에게나 발생할 수 있지만, 군민 개개인의 안전의식만으로도 예방할 수 있다"며 "앞으로도 다양한 캠페인과 교육을 통해 안전한 신안군을 만들어가겠다"고 말했다.

군은 추석 연휴 교통량 증가에 대비해 특별 교통안전 캠페인을 별도로 운영할 예정이다. 또한 고령 운전자를 대상으로 하는 '남도안전학당' 프로그램을 통해 맞춤형 교육을 실시, 교통사고 취약계층 보호를 강화할 방침이다.

군 관계자는 "군민 모두가 안심할 수 있는 환경을 위해 교통안전 홍보와 교육을 지속 추진하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 정승현 기자



