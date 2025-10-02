본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

웅진씽크빅, 놀이책 전집 '오! 플레잉' 출시

최호경기자

입력2025.10.02 08:51

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

총 20권 전권 조작북 구성

웅진씽크빅은 다양한 조작 활동을 통해 영유아의 두뇌 발달을 지원하는 놀이책 전집 '오! 플레잉'을 출시했다고 2일 밝혔다.


'오! 플레잉'은 열기, 불기, 맞추기, 돌리기 등 온몸의 감각을 사용하도록 유도해 뇌 발달을 자극하고, 성취감, 만족감 등 '착한 도파민'을 경험하도록 설계된 1~4세 영유아 대상 전집이다.

웅진씽크빅 '오! 플레잉' 전집 이미지. 웅진씽크빅

웅진씽크빅 '오! 플레잉' 전집 이미지. 웅진씽크빅

AD
원본보기 아이콘

총 20권으로 이루어진 이번 전집은 팝업북, 플랩북은 물론 피아노 건반, 버스 벨, 모양 열쇠, 불빛 등 독창적인 조작 요소를 담은 놀이책으로 구성해 아이들의 창의력과 상상력을 자극하며 놀이 몰입도를 높였다.

또한, 각 권에는 유아 놀이 전문가 이보연 아동가족상담센터 소장이 마련한 '아기랑 플레잉톡' QR 음원이 담겨 있어, 초보 부모도 쉽게 책놀이 방법과 상호 작용 가이드를 따라하며 아이들과 안정적인 애착 관계를 맺을 수 있도록 했다.


'오! 플레잉'에 대한 자세한 정보는 웅진씽크빅 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.


김진각 웅진씽크빅 미래교육사업부문장은 "독창적인 조작 활동과 신나는 책놀이 경험을 통해 아이들이 작은 성취부터 큰 즐거움까지 차곡차곡 쌓아가며 자기 주도적으로 성장할 수 있을 것"이라고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아파트인데 크루즈서 사는 것 같네"...'그사세' 유럽저택급 풍경에 입이 떡[르포][부동산AtoZ] "아파트인데 크루즈서 사는 것 같네"...'그사세' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"큰 맘 먹고 美여행 가는데"…자유의여신상·그랜드캐니언 못보나

최악가뭄 돕자고 기부했더니…중고마켓에 올라온 '생수 팔아요'

尹, 경호처가 기미상궁?…구치소서 끼니마다 독극물 검사

추석 앞두고 국내 쇼핑몰서 '한복=한푸' 판매 논란

"배움 부족, 팬들께 사과" 故 김광석 노래 표절 日 밴드 음원 철회

아파트인가 크루즈인가…평당 분양가 1.3억 포제스 한강 가보니

트럼프 "4주 후 시진핑 회동…미국산 대두 구매 논의"

새로운 이슈 보기