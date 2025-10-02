"지하보도에 딸기밭이 활짝" 고양시, 마두스마트팜 딸기 수확 기념행사 성료

스마트팜서 생산된 딸기 시식·구매 프리마켓 열려…시민들 큰 호응

경기 고양특례시(시장 이동환)는 지난 30일 전국 최초로 지하보도에 조성한 스마트팜인'마두스마트팜(엄마팜: 엄청난 마두 스마트팜)'에서 딸기 수확을 맞아 개최한 기념행사를 성황리에 마쳤다.

'엄마팜 딸기 수확 기념 이벤트'라는 이름으로 진행된 이날 행사에는 시민들이 스마트팜에서 수확한 딸기를 시식하고 소포장된 딸기를 구매할 수 있는 자리가 마련돼 큰 호응을 얻었다.

행사장에는 지역 주민들이 참여한 프리마켓(10개 부스)과 지역 농가가 생산한 꿀·꽃차 등 농가공식품을 판매하는 직거래장터(5개 부스)가 함께 운영돼 도심 속 활발한 교류와 나눔의 장이 펼쳐졌다.

이날 이동환 고양시장은 현장을 찾아 스마트팜에서 재배된 딸기를 직접 시식하며 시민들과 소통했다.

이동환 시장은 "지하보도라는 유휴공간을 농업 자산으로 재창조한 이번 시도는 도심 속 농업의 새로운 모습을 보여줬다"라며 "고양시는 앞으로도 도심형 농업 모델을 확대해 시민과 함께하는 미래농업을 추진할 계획"이라고 밝혔다.

이번 행사는 도심 속에서도 농업을 직접 보고, 맛보고, 공감할 수 있는 기회를 시민에게 제공함으로써 농업을 친근하고 미래지향적인 산업으로 인식하는 계기가 될 것으로 기대된다.

앞으로도 시는 마두지하보도를 비롯해 도심 내 유휴공간을 활용한 스마트농업 모델을 단계적으로 확대해 나간다는 계획이다.





