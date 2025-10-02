부산교통공사, 도시철도 무임수송 손실 국비보전 촉구 캠페인 실시

전국 도시철도 운영기관 동시 진행



“복지제도 지속 위해 정부 지원 필수”

부산교통공사(사장 이병진)는 지난 1일 서면역에서 부산교통공사노동조합(위원장 최정식)과 함께 도시철도 무임수송 손실에 대한 국비보전 필요성을 알리는 대시민 캠페인을 전개했다.

부산교통공사가 도시철도 무임수송 손실 국비보전 촉구 캠페인을 펼치고 있다. 부산교통공사 제공 AD 원본보기 아이콘

이 캠페인은 무임수송이 정부 정책에 따라 시행되고 있는 복지제도인 만큼, 교통약자를 위한 서비스를 안정적이고 지속적으로 제공하기 위해서는 정부 지원이 꼭 필요하다는 점을 시민들에게 알리기 위해 마련됐다.

같은 날 서울, 대구, 인천, 광주, 대전 등 전국 주요 도시철도 운영기관도 동시 캠페인을 실시했다.

앞서 도시철도 운영기관 노사 대표자들은 공동건의문을 국회와 정부 관계부처에 전달하고, 무임수송제도 개선을 위한 정책토론회를 개최했었다.

부산교통공사에 따르면 2024년 기준 전국 6개 도시철도 운영기관의 무임수송 손실 규모는 총 7228억원으로, 이는 전체 당기순손실의 약 58%에 달하는 수준이다. 공사는 이러한 손실은 개별 기관이 자체적으로 감당하기 어려운 구조적 문제라고 설명했다.

공사는 이번 현장 캠페인 외에도 역사 내 디지털 광고판, 공익광고 게시판, 공식 SNS 등 다양한 채널을 활용해 시민 인식을 높이는 홍보 활동을 이어가고 있다. 앞으로도 무임수송 손실에 대한 국비보전 필요성을 널리 알리기 위해 적극적인 대시민 활동을 펼칠 계획이다.

이병진 부산교통공사 사장은 "무임손실 문제는 개별 운영기관의 자구책만으로는 해결할 수 없는 구조적 사안"이라며 "전국 도시철도 운영기관은 관련 법 개정과 국비보전 실현을 위해 지속적으로 힘을 모을 것"이라고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>