[날씨]전국 대체로 흐림…일부 지역엔 '비'

낮 최고기온 24∼27도

목요일인 2일은 전국이 대체로 흐리고 밤부터 충남권, 전라권, 제주도엔 비가 내리는 곳이 있겠다.

기상청에 따르면 아침 최저 기온은 14∼19도, 낮 최고 기온은 24∼27도로 예보됐다.

주요 지역 기온은 오전 5시 기준 서울 17.6도, 인천 18.2도, 수원 16.1도, 춘천 16.5도, 강릉 19.8도, 청주 18.6도, 대전 17.1도, 전주 18.1도, 광주 18.4도, 제주 20.1도, 대구 16.8도, 부산 20.8도, 울산 17.0도, 창원 19.2도 등이다.

바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 서해·남해 0.5~2.5m, 동해 0.5~1.5m다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



