정성호, 김건희 특검 '검사 복귀 요청설'에 "검찰 동요 없다"

특검 파견된 검사들 "돌아가겠다" 설에 선긋기

정성호 법무부 장관 "모두 임무에 충실하다"

"국민 걱정할 상황 아냐…충분히 정리할 것"

김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 특별검사팀에 파견된 검사들이 검찰청 폐지에 반발해 "소속 검찰청으로 돌아가겠다"는 뜻을 밝혔다고 알려진 것과 관련해, 정성호 법무부 장관은 "검찰 내부에 큰 동요가 있다는 건 사실과 다르다"고 선을 그었다.

정 장관은 1일 오후 정책 현장 방문 마지막 일정으로 부산고등검찰청과 부산지방검찰청을 찾은 자리에서 기자들과 만나 "모든 검사가 특검에서 맡겨진 임무에 충실히 하고 있다"며 "국민들께서 걱정하지 않으셔도 되는 상황"이라고 말했다.

정성호 법무부 장관이 1일 오후 부산 연제구 부산 고등검찰청·부산지방검찰청을 찾아 취재진의 질문에 답하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

그는 "특검이 종료되면 향후 공소 유지에 필요한 최소 인원은 협의를 거쳐 남게 될 것"이라며 "파견 검사들의 발언은 원론적인 수준으로 이해하면 된다"고 설명했다.

이어 "국회에서 정부조직법이 통과되면서 검사들이 '친정'인 검찰과 관련해 불안한 점이 있는 것은 사실"이라면서도 "앞으로 1년 정도 시간이 있기 때문에 검사들과 수사관들이 불안하지 않도록 충분히 정리하겠다"고 밝혔다.

이날 정 장관의 방문 현장에는 이종혁 부산고검장과 김창진 부산지검장, 주요 차장검사들이 나와 장관을 맞이했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>