故신격호 장녀 신영자, 롯데 상장사 주식 모두 처분

롯데그룹 창업주 고(故) 신격호 명예회장의 장녀인 신영자 롯데재단 의장이 보유 중이던 롯데웰푸드 롯데웰푸드 280360 | 코스피 증권정보 현재가 114,800 전일대비 300 등락률 -0.26% 거래량 13,843 전일가 115,100 2025.10.01 15:30 기준 관련기사 K-푸드 새공식이라고?…롯데, 치토스·도리토스 '1년 동맹' 왜?맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90% 잃은 롯데네슬레[오늘의신상]혈당 낮춘 냉동밥…롯데웰푸드, '식사이론 잡곡주먹밥' 전 종목 시세 보기 close 주식을 모두 매각했다. 이에 따라 신 의장은 롯데 계열 상장사 주식을 모두 처분했다.

1일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 신 의장은 지난달 12일 시간외매매 방식으로 롯데웰푸드 주식 4만주를 처분했다. 2일에는 나머지 10만939주를 같은 방식으로 모두 매도할 계획이다.

앞서 신 의장은 지난 7월 롯데지주 롯데지주 004990 | 코스피 증권정보 현재가 28,350 전일대비 600 등락률 -2.07% 거래량 176,900 전일가 28,950 2025.10.01 15:30 기준 관련기사 롯데건설, 계열사 송도 바이오캠퍼스 제1공장 골조공사 완료'로또 청약' 잠실르엘 최저 당첨 70점…4인가족 만점도 줄탈락[부동산AtoZ]롯데건설 상반기 영업이익 409억…부채비율 200% 아래로 전 종목 시세 보기 close 211만2000주와 롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 69,800 전일대비 1,000 등락률 -1.41% 거래량 34,568 전일가 70,800 2025.10.01 15:30 기준 관련기사 [클릭 e종목]"롯데쇼핑, 4분기 실적 모멘텀 강화"김상현 롯데쇼핑 부회장 "2030년 매출 20.3조, 영업이익 1.3조원 달성"롯데온, 키즈 패밀리 세일…150만원 상당 호텔·놀이공원 경품 전 종목 시세 보기 close 주식 7만7654주도 모두 매각했다. 거래액은 각각 670억원과 58억원어치였다. 또 같은 달 롯데칠성 롯데칠성 005300 | 코스피 증권정보 현재가 114,200 전일대비 1,100 등락률 -0.95% 거래량 12,109 전일가 115,300 2025.10.01 15:30 기준 관련기사 러시아 짝퉁 밀키스 등장…롯데칠성 "글로벌 경쟁력 입증"[오늘의신상]롯데칠성, '핫식스 더킹 아이스피치 제로' 출시쥬스 1위 브랜드 파워…마음 가득, 감사 가득 '델몬트 전 종목 시세 보기 close 음료 주식 24만7073주도 321억원에 모두 처분했다. 롯데재단 측은 신 의장의 보유 지분 매각에 대해 "상속세 마련을 위한 조치"라고 설명했다.

신 의장은 2020년 1월 신격호 명예회장 사망 이후 롯데 계열 지분을 상속받은 뒤 상속세를 연부연납 방식으로 내고 있다. 그는 지난 6월 기준 코리아세븐 89만4144주(0.85%), 한국후지필름 736주(3.51%), 롯데알미늄 1315주(0.13%), 롯데건설 4만6014주(0.14%), 롯데멤버스 4194주(0.17%), 롯데상사 2753주(1.25%), 대홍기획 261주(6.24%), 롯데캐피탈 17만7936주(0.53%), 롯데지알에스 11주(0.00%) 등 비상장 주식도 보유하고 있다. 다만 비상장 계열사 주식을 매각했는지는 확인되지 않았다．





