본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

"한 잔도 안 돼" … 경남경찰, 추석에도 음주운전 단속 철저

영남취재본부 이세령기자

입력2025.10.01 16:22

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경남경찰청이 한가위 연휴를 맞아 오는 2일 도내 전역에서 음주운전 일제 단속에 나선다.


경남청은 유흥가, 식당가는 물론 귀성길 고속도로 진·출입로 등에서 음주단속을 시행할 계획이다.

단속에는 도경 기동단속팀, 고속도로순찰대, 경찰서 교통 외근 경찰 등 가용경력이 총동원된다.


경찰이 경남 창원시 창원대로에서 점심 시간대 음주운전 단속을 하고 있다. 경남경찰청 제공

경찰이 경남 창원시 창원대로에서 점심 시간대 음주운전 단속을 하고 있다. 경남경찰청 제공

AD
원본보기 아이콘

경남청에 따르면 최근 3년간 추석 연휴에 발생한 음주운전 교통사고는 총 41건으로 그중 2명이 숨졌다.


경남청은 긴 연휴로 각종 모임이 늘어남에 따라 음주운전이 발생한 것으로 보고 아침 숙취 운전, 점심 시간대 반주(飯酒) 운전 등의 단속을 시행한다.

경남청 관계자는 "한 잔이라도 술을 마시면 절대로 운전하지 말라"며 "안전한 귀경길이 되길 바란다"고 당부했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"20만원짜리가 140만원이요?" 가격 폭등에도 '예약전쟁'…추석엔 없어서 못 잡는다 "20만원짜리가 140만원이요?" 가격 폭등에도 '예약... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

직장인 월급 평균 421만 원, 50만 원 더 받은 1위 지역은?

최대 현안은 '국가 전산망 마비'…檢 개혁, 韓美 관세도 관심사

"가격 2배 '껑충' 돈 있는 곳만 쓸어가니 문 닫을 판"…비상 걸린 두부공장

한국 떠났다던 백종원, 대만 방송서 상추쌈 먹방 포착

'직원 7명이 24시간 尹 수발' 폭로글…법무부 감찰 나서

'한강벨트' 초고가주택 탈세 겨눈다…'부모찬스' 편법증여 등 104명 세무조사

'불법 정치자금' 권성동, 구속 계속될까…구속적부심사 시작

새로운 이슈 보기