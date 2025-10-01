본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

최용철 경기소방본부장, 1일 아주대병원 응급의료 대응체계 점검

이영규기자

입력2025.10.01 15:23

시계아이콘00분 18초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도소방재난본부가 1일 아주대학교병원 국제회의실에서 추석 연휴 대비 응급의료 대응체계 현장점검을 실시했다.


이번 점검은 연휴 기간 중 발생할 수 있는 응급환자 이송·치료 공백을 최소화하고, 권역응급센터와의 협업 체계를 강화하기 위해 마련됐다.

최용철 경기도소방재난본부장이 1일 아주대학교병원을 찾아 병원 관계자들과 비상 응급이송 등에 대해 의견을 나누고 있다. 경기도소방재난본부 제공

최용철 경기도소방재난본부장이 1일 아주대학교병원을 찾아 병원 관계자들과 비상 응급이송 등에 대해 의견을 나누고 있다. 경기도소방재난본부 제공

AD
원본보기 아이콘

도 소방재난본부는 이날 회의에서 아주대병원과 함께 ▲비상 응급이송 협의 ▲아주대 응급·외상센터 시설 점검 ▲의료기관 간 정책사업 업무 공유 등에 대해 논의했다.


최용철 도 소방재난본부장은 "아주대병원은 경기도 외상센터의 허브이며, 소방은 AI 기술 개발의 선두주자"라며 "앞으로도 이러한 역량을 바탕으로 향후 아주대병원과 현장 시스템 연계 및 협력적 거버넌스를 구축해 나갈 것"이라고 밝혔다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"20만원짜리가 140만원이요?" 가격 폭등에도 '예약전쟁'…추석엔 없어서 못 잡는다 "20만원짜리가 140만원이요?" 가격 폭등에도 '예약... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

직장인 월급 평균 421만 원, 50만 원 더 받은 1위 지역은?

최대 현안은 '국가 전산망 마비'…檢 개혁, 韓美 관세도 관심사

"가격 2배 '껑충' 돈 있는 곳만 쓸어가니 문 닫을 판"…비상 걸린 두부공장

한국 떠났다던 백종원, 대만 방송서 상추쌈 먹방 포착

'직원 7명이 24시간 尹 수발' 폭로글…법무부 감찰 나서

'한강벨트' 초고가주택 탈세 겨눈다…'부모찬스' 편법증여 등 104명 세무조사

'불법 정치자금' 권성동, 구속 계속될까…구속적부심사 시작

새로운 이슈 보기