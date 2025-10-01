최용철 경기소방본부장, 1일 아주대병원 응급의료 대응체계 점검

경기도소방재난본부가 1일 아주대학교병원 국제회의실에서 추석 연휴 대비 응급의료 대응체계 현장점검을 실시했다.

이번 점검은 연휴 기간 중 발생할 수 있는 응급환자 이송·치료 공백을 최소화하고, 권역응급센터와의 협업 체계를 강화하기 위해 마련됐다.

최용철 경기도소방재난본부장이 1일 아주대학교병원을 찾아 병원 관계자들과 비상 응급이송 등에 대해 의견을 나누고 있다. 경기도소방재난본부 제공

도 소방재난본부는 이날 회의에서 아주대병원과 함께 ▲비상 응급이송 협의 ▲아주대 응급·외상센터 시설 점검 ▲의료기관 간 정책사업 업무 공유 등에 대해 논의했다.

최용철 도 소방재난본부장은 "아주대병원은 경기도 외상센터의 허브이며, 소방은 AI 기술 개발의 선두주자"라며 "앞으로도 이러한 역량을 바탕으로 향후 아주대병원과 현장 시스템 연계 및 협력적 거버넌스를 구축해 나갈 것"이라고 밝혔다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



