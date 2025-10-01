본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주시교육청, 2026학년도 중등교사 69명 선발

호남취재본부 송보현기자

입력2025.10.01 14:14

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

광주시교육청은 1일 누리집에 '2026학년도 공립 중등교사 임용후보자 선정 경쟁시험 시행계획'을 공고했다.

광주시교육청.

광주시교육청.

AD
원본보기 아이콘

올해 채용 규모는 보건·영양·전문 상담·특수(중등) 등 21개 과목 69명(일반 64명, 장애 5명)으로 전년도 50명보다 19명 늘었다.


장애인 교원 채용 기회 확대를 위해 처음으로 교수 교과 교사 선발에 장애구분모집총정원제가 도입됐다. 이에 따라 과목 제한 없이 교수 교과 전체에서 장애인 교사 4명을 선발하며, 보건 교과에서 1명을 추가 선발한다.

시험은 1차와 2차로 나눠 치러진다. 1차 시험은 11월 22일 교육학 논술형과 전공 단답형·서술형으로 진행된다. 2차 시험은 1차 합격자를 대상으로 내년 1월 14일 실기시험, 같은 달 20~21일 수업 실연과 교직 적성 심층 면접으로 실시된다.


응시 자격은 해당 과목 교원자격증 소지자 또는 2026년 2월 말까지 취득 예정자다. 원서접수는 13~17일 온라인 교직원 채용시스템에서 진행된다.


공립학교 지원자는 같은 기간 치러지는 광주지역 4개 법인 7개 과목 교사 선발에도 동시에 지원할 수 있으나, 동시 지원 가능 여부는 응시자가 직접 확인해야 한다.

1차 합격자는 12월 26일 발표되며, 최종 합격자는 2026년 2월 5일 공개될 예정이다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"20만원짜리가 140만원이요?" 가격 폭등에도 '예약전쟁'…추석엔 없어서 못 잡는다 "20만원짜리가 140만원이요?" 가격 폭등에도 '예약... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

직장인 월급 평균 421만 원, 50만 원 더 받은 1위 지역은?

"가격 2배 '껑충' 돈 있는 곳만 쓸어가니 문 닫을 판"…비상 걸린 두부공장

한국 떠났다던 백종원, 대만 방송서 상추쌈 먹방 포착

'직원 7명이 24시간 尹 수발' 폭로글…법무부 감찰 나서

"불법체류에 납치·장기매매…한국 큰일 났다" 中 무비자 입국에 '괴담' 확산

'한강벨트' 초고가주택 탈세 겨눈다…'부모찬스' 편법증여 등 104명 세무조사

'불법 정치자금' 권성동, 구속 계속될까…구속적부심사 시작

새로운 이슈 보기