광주시교육청, 2026학년도 중등교사 69명 선발

광주시교육청은 1일 누리집에 '2026학년도 공립 중등교사 임용후보자 선정 경쟁시험 시행계획'을 공고했다.

올해 채용 규모는 보건·영양·전문 상담·특수(중등) 등 21개 과목 69명(일반 64명, 장애 5명)으로 전년도 50명보다 19명 늘었다.

장애인 교원 채용 기회 확대를 위해 처음으로 교수 교과 교사 선발에 장애구분모집총정원제가 도입됐다. 이에 따라 과목 제한 없이 교수 교과 전체에서 장애인 교사 4명을 선발하며, 보건 교과에서 1명을 추가 선발한다.

시험은 1차와 2차로 나눠 치러진다. 1차 시험은 11월 22일 교육학 논술형과 전공 단답형·서술형으로 진행된다. 2차 시험은 1차 합격자를 대상으로 내년 1월 14일 실기시험, 같은 달 20~21일 수업 실연과 교직 적성 심층 면접으로 실시된다.

응시 자격은 해당 과목 교원자격증 소지자 또는 2026년 2월 말까지 취득 예정자다. 원서접수는 13~17일 온라인 교직원 채용시스템에서 진행된다.

공립학교 지원자는 같은 기간 치러지는 광주지역 4개 법인 7개 과목 교사 선발에도 동시에 지원할 수 있으나, 동시 지원 가능 여부는 응시자가 직접 확인해야 한다.

1차 합격자는 12월 26일 발표되며, 최종 합격자는 2026년 2월 5일 공개될 예정이다.





