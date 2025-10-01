국립부경대, 전임교원 1인당 연구비 국립대 1위

2025 대학알리미 정보공시… 전임교원 1인당 1억 7600만원

국립부경대학교(총장 배상훈)가 올해 전임교원 1인당 연구비 수혜실적이 전국 국립대 1위에 올랐다.

대학알리미의 2025년 8월 정보공시(2024년 기준) 결과, 국립부경대는 전임교원 1인당 연구비가 1억 7678만원으로 교대·체대·방통대를 제외한 전국 25개 국립대 가운데 1위였다.

전임교원 1인당 연구비는 각 대학의 교내·외 연구비와 대응자금을 전임교원 수로 나눈 값이다. 국립부경대의 2024년 기준 교내·외 연구비와 대응자금은 총 1113억 7321만원, 전임교원은 630명이었다.

국립부경대의 전임교원 1인당 연구비는 사립대까지 포함하면 부·울·경 지역에서 1위, 전국에서는 7위였다. 전임교원 1인당 연구비 수혜실적이 높다는 것은 규모와 비교해 더 큰 성과를 낸다는 의미다. 대학이 우수한 교수진을 보유해 연구 역량과 경쟁력이 높다는 것이다.

국립부경대의 전임교원 1인당 연구비는 3년 연속 증가세다. 교내·외 연구비는 지난해 1003억원에서 올해 1094억원으로 9.1% 증가했고, 이에 대한 대응자금도 지난해 12억원에서 올해 19억원으로 대폭 확대했다.

국립부경대는 지역을 대표하는 연구중심대학으로, 라이즈사업과 문샷프로젝트 등 다양한 연구지원 활동을 펼치고 있다.

배상훈 총장은 "연구비는 대학의 연구 역량을 가늠하는 주요 지표로, 우수한 연구를 위한 중요한 요건이다. 앞으로 연구자 간 교류와 협력 체계를 확대하고, 변화하는 연구 환경에 유연하게 대응하는 등 연구 인프라 확장에 더욱 힘쓰겠다"라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>