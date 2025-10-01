동해시, 화물차·통학버스 '뒷바퀴 조명등' 설치…야간 교통안전 ↑

야간·악천후 시 가시성 높여

강원도 동해시(시장 심규언)는 지난 30일 한국교통안전공단 강원본부와 협력하여 화물자동차 및 어린이집 통학버스 뒷바퀴에 조명등을 설치하는 교통안전 사업을 추진한다고 1일 밝혔다.

이번 사업은 야간이나 비·눈 등 악천후 상황에서 운전자의 시야 확보를 돕고, 보행자와 다른 차량 운전자들이 차량의 위치와 움직임을 보다 명확하게 인식할 수 있도록 하기 위한 것이다. 이를 통해 교통사고 예방과 안전한 도로환경 조성에 기여할 것으로 기대된다.

특히, 교통사고 위험이 상대적으로 높은 화물자동차와 어린이들의 안전한 등·하원을 책임지는 어린이집 통학버스를 우선 대상으로 조명등을 설치함으로써, 시민 체감도가 높은 안전 대책이 될 전망이다.

김선옥 교통과장은 "이번 조명등 설치 사업이 지역 내 교통사고 예방에 큰 도움이 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 시민 모두가 안심하고 생활할 수 있는 안전한 교통 환경을 만들기 위해 다양한 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

한편, 이번 사업은 (주) 에스라이팅의 기술 지원과 한국교통안전공단의 협력으로 진행되며, 시는 조명등 설치 이후에도 정기 점검과 유지 관리를 통해 교통사고 발생을 최소화하고 안전성을 더욱 높여나갈 계획이다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



