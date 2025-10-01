롯데케미칼, 세계 최대 플라스틱 전시회 'K 2025' 참가

모빌리티·ECOSEED·스페셜티 등 5개 전시 존 운영

배터리 핵심소재·반도체 원료 등 첨단 기술 공개

유럽 시장 공략 가속화…글로벌 네트워크 확대 목표

롯데케미칼이 오는 8일부터 15일까지 독일 뒤셀도르프에서 열리는 세계 최대 플라스틱 산업 전시회 'K 2025'에 참가한다고 1일 밝혔다.

이번 전시회에서 롯데케미칼은 '지속가능한 미래를 위한 소재 솔루션'을 주제로 모빌리티, IT·가전, 산업용 제품에 적용 가능한 고기능성 스페셜티 소재와 리사이클 브랜드 'ECOSEED', 배터리 4대 핵심 소재, 반도체·디스플레이 원료 등을 선보인다.

K 2025 롯데케미칼 부스 조감도. 롯데케미칼 제공

모빌리티 존에서는 금속보다 가볍고 EU 폐차 규제(ELV)에 부합하는 경량화·리사이클 소재, 고내열·내화염 배터리 소재와 인테리어 디자인 솔루션을 전시한다. ECOSEED 존에서는 플라스틱 기계적·화학적 재활용 기술과 리사이클 제품을 공개한다.

스페셜티 존에서는 가전용 고강성·투명 소재, 발포 PP 식품용기, HDPE 병뚜껑·필름 등 포장 솔루션, 의료용 PP·초고분자 PE 등 산업용 소재를 소개한다. 첨단기술 존에서는 양극박, 동박, 분리막 소재, 전해액 유기용매, 반도체·디스플레이 현상액 원료 등 롯데화학군의 첨단 기술력을 선보인다.

롯데정밀화학도 셀룰로스·염소·암모니아 계열의 그린 스페셜티 제품을 함께 전시하며, 디젤 배기가스 저감제 '요소수' 등 주력 제품을 소개한다. 롯데케미칼 관계자는 "차별화된 기능성 소재와 기술력을 기반으로 고객 맞춤형 솔루션을 제안하고 글로벌 네트워크를 강화해 나가겠다"고 말했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr



