교원구몬, '스마트구몬 마이러닝' 출시

최호경기자

입력2025.10.01 10:37

교원구몬은 셀프학습 서비스 '스마트구몬 마이러닝'을 새롭게 선보인다고 1일 밝혔다.


스마트구몬 마이러닝은 방문 또는 화상 학습관리 없이 학습자가 원하는 시간과 장소에서 자기주도적으로 공부할 수 있는 앱 기반 서비스다. '마이러닝'은 공부라는 트랙 위에서 내 페이스대로 달리며 목표를 이뤄낸다는 의미를 담고 있다.

교원구몬은 셀프학습 서비스 '스마트구몬 마이러닝'을 새롭게 선보인다고 1일 밝혔다. 교원구몬

이 서비스는 학원 수업과 병행하며 학습지를 통해 자기주도학습 완성이 필요한 중고생과, 바쁜 일상 속에서 자기 계발을 희망하지만 방문 및 화상 학습관리 일정을 맞추기 어려운 성인 회원 등을 지원하기 위해 출시됐다.

학습자가 디지털 교재 또는 지류 교재를 통해 문제를 푼 뒤 학습 애플리케이션(앱)에 제출하면, 즉시 채점 후 학습 리포트를 받아 볼 수 있다. 월 1회 유선 학습관리가 포함돼 학습 진도나 방향에 대해 조언과 독려를 얻을 수 있어 비대면 환경에서도 자기주도 학습 역량을 기를 수 있다.


이용 가능한 학습 과목은 ▲구몬일어 ▲구몬중국어 ▲구몬영어 ▲구몬한자 ▲구몬과학 ▲완전국어 ▲구몬수학 ▲수학플러스 등이다.


교원구몬 관계자는 "회원별 라이프스타일에 따라 지속 가능한 학습습관 형성에 실질적 도움이 될 것으로 기대한다"고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
