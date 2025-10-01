본문 바로가기
용인시, 日 구모모토시 대표단과 반도체·캐릭터 산업 협력 논의

정두환기자

입력2025.10.01 10:15

경기도 용인시는 지난달 29일 시청을 방문한 일본 구마모토시 대표단과 반도체 산업 육성, 청소년 교류, 관광 유치 등 교류도시 추진을 위한 협력 방안을 논의했다고 1일 밝혔다.

지난달 29일 용인시청을 방문한 일본 구마모토시 대표단이 용인시 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. 용인시 제공

지난달 29일 용인시청을 방문한 일본 구마모토시 대표단이 용인시 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. 용인시 제공

구마모토시는 구마모토현의 최대 도시로, 대만 TSMC가 대규모 반도체 생산라인을 건설 중인 곳이다. 구마모토현의 캐릭터 '쿠마몬'은 지방자치단체의 캐릭터가 상업적으로 성공을 거둔 대표적 사례로 꼽히기도 한다.


시는 구로키 요시카즈 구모마토시 경제관광국장을 비롯한 대표단과 반도체산업을 비롯해 양 도시의 상생과 발전을 위한 실질적 협력 방안에 대해 폭넓게 의견을 교환했다. 앞서 시는 지난 4월 반도체산업과 캐릭터 문화 상생 발전을 위해 교류 의향 서한을 보내기도 했다.

이날 면담에서는 양 도시의 일반 현황을 공유하고, 구마모토시가 추진 중인 TSMC 공장과 용인에 조성 중인 SK하이닉스 반도체 클러스터를 중심으로 협력 가능성을 논의했다. 이와 함께 반도체 산업 확대에 따른 외국인 인구 유입에 대비해 관련 교육기관 설립 및 인재 양성 프로그램 등 중장기 교류 방안도 함께 검토했다.


양 도시는 이날 상호 교류의 잠재력을 확인하고, 자매·우호도시 결연 추진을 위한 절차도 협의했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
