장흥 보림사, 10월 18일 ‘비자림 음악제’ 개최

전남 장흥군 보림사가 오는 18일 '노벨문학도시 장흥, 보림사 비자림 음악제'를 개최한다. 전남도와 장흥군이 후원하는 이번 행사는 천년 고찰에서 지역 문화와 예술을 아우르는 무대로 꾸며진다.

음악제는 노벨문학상 수상자인 한강 작가의 고향이라는 상징성과 '노벨문학도시'로 도약하는 장흥의 위상을 전국에 알리기 위해 기획됐다. 크로스오버 그룹 포레스텔라와 김경호는 9인 밴드와 함께 무대에 올라 폭발적인 라이브 공연을 펼친다.

적우와 Mellow 현악 3중주는 고찰의 풍광 속에서 서정적인 선율을 들려줄 예정이다. 행사장에는 민화 작가 전미란 화백의 작품 30여 점이 전시되며, 특산물 판매와 문화제 해설도 마련된다.

이번 음악제는 무료로 진행되며 입장권은 BBS 광주불교방송, 광주 백선청원모밀, 화순 석천사, 장흥군청, 보림사 등에서 배부한다. 보림사 주지 정응 스님은 "음악과 불교문화, 문학의 정신이 하나로 어우러지는 시간이 되기를 바란다"고 말했다.





