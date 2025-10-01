대웅제약, 복합 건기식 '합쎈' 와디즈 펀딩 1만% 돌파

대웅제약은 복합 건강기능식품 신제품 '합쎈'이 와디즈(Wadiz) 펀딩에서 목표 대비 1만% 이상을 달성했다고 1일 밝혔다.

'영양제 복합시대'에 맞춰 탄생한 합쎈은 오메가3·마그네슘·비타민B·비타민D·비타민C·유산균 군으로 구성된 '오마비디유씨' 기본 조합에 아스타잔틴을 더해 눈 건강까지 고려한 복합 건강기능식품이다. 7가지 기초 영양을 하루 2캡슐로 간편하게 섭취할 수 있다는 것이 장점이다.

구체적으로 합쎈은 ▲혈행 건강을 위한 rTG 오메가3(EPA 및 DHA) 600㎎ ▲근육·신경 건강을 위한 마그네슘 157.5㎎ ▲활력과 에너지 대사를 돕는 비타민B군 8종 ▲항산화 작용을 돕는 비타민C 100㎎ ▲'햇빛 비타민'이라 불리는 비타민D 4000IU ▲장 건강을 위한 유산균 20억 CFU ▲눈 건강을 위한 아스타잔틴 4㎎을 함유하고 있다.

특히 합쎈은 대웅제약의 두 가지 핵심 공법이 적용됐다. '엑스기스(X-GIS)' 공법은 오메가3 기유 안에 6가지 주요 성분을 안정적으로 담아 복합 성분임에도 부피를 줄이고 농축도를 높였다. '베어쉴드(BearShield)' 특허 장용성 코팅 기술은 위산에 민감한 성분을 장까지 안전하게 전달해 공복이나 식후 구분 없이 편리한 섭취가 가능하도록 했다.

대웅제약 건강기능식품사업부는 이번 펀딩 성공 배경에 대해 영양제를 각각 따로 챙기는 번거로움, 성분 중복에 대한 불안, 섭취 타이밍 혼란 등 실제 소비자 고민을 해소한 점을 꼽았다. 이어 여러 알약 대신 2캡슐만으로 일상 속 기초건강을 종합 관리할 수 있다는 간편성과 실용성이 큰 호응을 얻은 것이라고 설명했다.

고성재 대웅제약 건강기능식품사업부 팀장은 "와디즈 펀딩에서 10871% 달성은 '합쎈'이 실제 소비자들의 니즈를 정확히 충족시켰음을 보여주는 지표"라며 "앞으로도 대웅제약 기술력에 기반한 실속 있는 건강기능식품으로 시장의 새로운 기준을 제시하겠다"고 말했다.





