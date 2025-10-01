본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

추석 연휴 시흥 갯골생태공원서 '소금창고 인형극' 열려

정두환기자

입력2025.10.01 09:52

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

13일부터는 소금 주제 기획전시도

경기도 시흥시는 추석 연휴를 맞아 갯골생태공원 소금창고에서 인형극 '저어새 가족과 소금창고의 비밀'을 선보인다.

추석 연휴 시흥 갯골생태공원서 '소금창고 인형극' 열려
AD
원본보기 아이콘

이번 인형극은 시가 경기문화재단이 협력해 추진하는 '지붕없는 박물관' 사업의 일환으로, 지역의 생태·환경·공동체 자원을 활용하는 새로운 개념의 박물관이다.


시민 인형극단의 창작극인 이 작품은 저어새 가족과 자연을 위협하는 가마우지의 갈등을 통해 자연의 소중함과 시흥 염전의 문화유산 가치를 어린이 눈높이에서 풀어낸 가족 모험극이다. 추석 연휴인 3·4·8·9일에 하루 세 차례 공연한다. 현장 선착순 신청으로 회당 30명씩 관람할 수 있다. 공연 시간은 약 30분이다.

소금창고에서는 오는 13일부터 다음 달 6일까지 기획전시 '결정의 시간-사라져도 남는 것들'도 열린다. 전시에는 소금 결정의 형성과정을 미디어 설치 미술을 통해 보여준다.


관람 문의는 시흥갯골사회적협동조합이나 시흥시청 문화예술과로 하면 된다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"불법체류에 납치·장기매매…한국 큰일 났다" 中 무비자 입국에 '괴담' 확산 "불법체류에 납치·장기매매…한국 큰일 났다" 中 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

직장인 월급 평균 421만 원, 50만 원 더 받은 1위 지역은?

"가격 2배 '껑충' 돈 있는 곳만 쓸어가니 문 닫을 판"…비상 걸린 두부공장

한국 떠났다던 백종원, 대만 방송서 상추쌈 먹방 포착

'직원 7명이 24시간 尹 수발' 폭로글…법무부 감찰 나서

"불법체류에 납치·장기매매…한국 큰일 났다" 中 무비자 입국에 '괴담' 확산

中企 오래 다니면 집 준다는데…"中企 경쟁력 먼저 높여야"

환율조작국 지정 우려 벗어나…韓美 '환율정책 합의' 발표

새로운 이슈 보기