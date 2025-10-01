종근당, 바이엘코리아 만성 심부전 치료제 '베르쿠보' 국내 독점 판매

10월부터 국내 병·의원 독점 공급

종근당 종근당 185750 | 코스피 증권정보 현재가 81,800 전일대비 300 등락률 -0.37% 거래량 4,401 전일가 82,100 2025.10.01 10:15 기준 관련기사 종근당, 국내 제약업계 최초 AI 기반 지능형 관제시스템 구축제약바이오협회, '제약바이오 오픈하우스' 개최종근당, ADC 기반 항암 신약 美 FDA 임상 1/2a상 승인 전 종목 시세 보기 close 은 바이엘 코리아와 만성 심부전치료제 '베르쿠보®(성분명 베리시구앗)'의 국내 독점 판매 계약을 체결했다고 1일 밝혔다.

이번 계약으로 종근당은 10월부터 국내 병·의원에서 베르쿠보®의 독점 유통 및 영업, 마케팅을 담당하게 된다.

바이엘코리아의 만성 심부전 치료제 '베르쿠보'. 종근당 AD 원본보기 아이콘

베르쿠보®는 좌심실 박출률이 45% 미만으로 저하된 증상성 만성 심부전 치료제로, 수용성 구아닐산 고리화효소(sGC·soluble Guanylate Cyclase) 자극제 중 세계 최초 만성 심부전 치료제로 허가된 약물이다. 산화질소sGCc-GMP 경로를 직접 자극해 혈관 기능 개선과 심장 구조·기능 개선에 효과를 나타낸다.

이 약물은 표준치료에도 불구하고 심부전 악화를 경험한 고위험성 만성 심부전 환자에서 심혈관 질환에 의한 사망 및 심부전으로 인한 입원 위험 감소 효과를 글로벌과 국내 임상을 통해 확인했다. 기존 신경호르몬 차단 중심의 치료와 다른 기전으로 작용하는 약물로 고위험 환자군을 위한 새로운 치료 패러다임을 제시하고 있다.

김영주 종근당 대표는 "종근당은 심혈관계 질환 분야에서 오랜 경험과 전문성을 바탕으로 시장을 선도하고 있다"며 "베르쿠보®의 국내 단독 판매를 통해 만성 심부전 치료 분야에서 차별화된 포트폴리오를 구축하는 동시에 환자들에게 보다 폭넓은 치료 옵션을 제시할 수 있을 것"이라고 말했다.

이진아 바이엘 코리아 대표는 "베르쿠보®는 2023년 9월 요양급여 인정을 받은 후, 심부전 증상 악화를 경험한 환자 치료의 핵심으로 자리 잡아왔다"며 "바이엘 코리아는 이번 종근당과의 협업을 통해 더 많은 국내 만성 심부전 환자들이 베르쿠보®의 임상적 혜택을 누릴 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

종근당은 바이엘 코리아와 2005년부터 항생제 씨프로바이®와 아벨록스®를, 지난해부터 2형 당뇨병 동반 만성 신장병 치료제 케렌디아®를 공동판매하고 있다. 올해 2월부터 바이엘 코리아의 진행성 간세포암 치료제 넥사바®와 스티바가®를 국내 독점 판매하는 등 성공적인 파트너십 관계를 구축하고 있다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



