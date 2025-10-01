iM증권, '연금자산 이벤트' 진행

300만원 이상 연금 자산 이전

및 신규 가입 시 선착순 사은품 지급

iM증권이 오는 12월 31일까지 '연금 자산 이벤트'를 진행한다고 1일 밝혔다.

이벤트 기간 내 IRP(개인형 퇴직연금)와 연금저축 등 연금 자산을 타 금융기관에서 iM증권으로 이전 또는 신규 가입 고객을 대상으로 금액별 선착순 사은품을 지급한다.

연금 자산의 이전 또는 신규 가입 금액이 300만원 이상인 고객에게 1만원권 커피 기프티콘(100명), 1000만원 이상 고객에게는 2만원권 커피 기프티콘(100명)을 지급하며, 3000만원 이상일 경우는 백화점 모바일 상품권 3만원권(100명)을 지급한다. 이벤트 종료일까지 기준금액 이상의 잔고를 유지하는 경우 이벤트에 자동으로 참여할 수 있다.

연금 자산의 이전 및 신규 가입은 iM증권 영업점과 MTS를 통해 할 수 있으며, MTS를 활용하면 비대면으로 간편하게 처리할 수 있다.

이벤트 및 연금 상품에 관한 보다 자세한 사항은 iM증권 영업점 또는 고객만족센터로 문의하면 된다.

iM증권 성홍기 리테일본부장은 "고객분들의 안정적인 은퇴자산 준비를 지원하기 위해 이번 이벤트를 마련했고, 지속적인 교육 등을 바탕으로 양질의 연금자산 컨설팅도 제공하고 있다"며 "특히 비대면 고객도 영업점 연금 매니저를 통한 컨설팅을 받을 수 있으므로 많은 활용 부탁드린다"고 밝혔다.

한편, iM증권은 연금 컨설팅 서비스 강화를 위해 '연금 역량 강화교육'을 진행하고 있다. 올해 2월부터 전 영업점 직원들을 대상으로 연금 기본 및 실무 교육을 진행하는 한편, 각 영업점의 연금 매니저를 대상으로는 연금 심화 및 피드백 교육과 PT 경진 대회 등을 진행하며 직원들의 연금 컨설팅 능력 향상을 도모하고자 했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



