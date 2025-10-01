▶김현기씨 별세, 김석원(중소기업중앙회 부회장)·상원·승원·현정·현수 씨 부친상=30일, 광주남문장례식장 201호, 발인 2일 오전 9시20분, 장지 강진 선영.
이성민 기자 minute@asiae.co.kr
[부고]김석원(중소기업중앙회 부회장)씨 부친상
2025년 10월 01일(수)
▶김현기씨 별세, 김석원(중소기업중앙회 부회장)·상원·승원·현정·현수 씨 부친상=30일, 광주남문장례식장 201호, 발인 2일 오전 9시20분, 장지 강진 선영.
