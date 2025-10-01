본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

용인시, 경안천·금학천 합류부에 455㎡ 수변광장 착공

정두환기자

입력2025.10.01 08:44

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

문화광장·버스킹무대 등 설치…내년 1월 준공
중앙동 휴식·문화공간 확충…상권 활성화도 기대

경기도 용인시는 처인구 김량장동의 경안천·금학천 합류부에 455㎡ 규모의 '김량장 수변공원' 조성공사를 착공했다고 1일 밝혔다.

용인시, 경안천·금학천 합류부에 455㎡ 수변광장 착공
AD
원본보기 아이콘

이 사업은 국토부 공모사업인 중앙동 도시재생사업의 일환이다. 사업에는 2억2000만원이 투입돼 내년 1월 준공 예정이다. 사업은 시가 주관하고, 용인도시공사가 시행한다.


시는 사업을 통해 경안천 좌안 금학천 합류부에 계단형 문화 광장이 배치되며, 휴게 스탠드·계단 버스킹 무대도 설치한다. 침수 위험을 고려해 공원에는 안전 시설물을 배치하고 다양한 문화공연과 체험행사를 진행할 수 있도록 조성할 예정이다.

시는 공원 조성이 완료되면 중앙동 도시재생사업지 내의 ▲김량장 들락날라거거리 조성사업 ▲낙하분수 설치사업과 함께 중앙시장 일대 상권 활성화가 기대된다고 설명했다.


이번 공원 조성은 중앙동 도시재생 사업 추진을 위한 방문객과 주민 설문조사를 통해 추진됐다. 설문조사에서 응답자의 77%가 중앙시장 인근 식음·휴게공간 필요하다고 답했고, 체험프로그램이 필요하다는 의견이 51.5%에 달했다.


이상일 용인시장은 "수변광장이 시민에게 휴식과 문화 향유 공간이 되도록 할 것"이라며 "중앙동이 시민의 사랑을 받고 지역 상권도 활성화하도록 도시재생사업을 치밀하게 진행해 나가겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"1박에 140만원이요?" 7배 폭등에도 '예약 전쟁'…추석 연휴에 치솟은 숙박료 "1박에 140만원이요?" 7배 폭등에도 '예약 전쟁'…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

명절 앞두고 비상 걸린 두부 공장…"콩 부족해 문 닫을 판"

한국 떠났다던 백종원, 대만 방송서 상추쌈 먹방 포착

'직원 7명이 24시간 尹 수발' 폭로글…법무부 감찰 나서

인생 사진 찍어주려다 '스르륵'…5588m 산 정상서 안전로프 푼 中 남성 결국

물 들어올 때 노젓던 라인·네이트온…카카오톡 "나 다시 돌아왔어"

공매도 재미 못 본 동학개미, 코스피선 17조 쏟아냈다

SPC 안전인증 가능해지나…위험 기계 인증 강화한 산안법 개정안 발의

새로운 이슈 보기