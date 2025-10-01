본문 바로가기
[오늘의신상]숙박·쇼핑·테마파크 이용…호텔롯데 금액 상품권

김흥순기자

입력2025.10.01 08:46

30만원권·50만원권 2종 출시
롯데호텔앤리조트·롯데면세점·롯데월드서 사용

호텔롯데는 롯데호텔앤리조트, 롯데면세점, 롯데월드 등 3개 사업부에서 모두 사용할 수 있는 '호텔롯데 금액 상품권'을 선보인다고 1일 밝혔다.


호텔롯데 금액 상품권 2종. 호텔롯데 제공

호텔롯데 금액 상품권 2종. 호텔롯데 제공

금액 상품권은 30만원권과 50만원권 두 가지로 구성했다. 하나의 상품권으로 숙박과 쇼핑, 테마파크까지 즐길 수 있다. 사용처는 롯데호텔앤리조트에서 운영하는 시그니엘, 롯데호텔, L7 호텔 바이 롯데, 롯데시티호텔, 롯데리조트 등 국내 22개 호텔 및 리조트와 롯데스카이힐CC(제주, 부여)를 비롯해 롯데면세점 국내 전 지점, 롯데월드 어드벤처, 롯데월드 어드벤처 부산, 김해 롯데워터파크, 롯데월드 아쿠아리움, 서울스카이 등이다.

상품권은 시그니엘 서울과 부산, 롯데호텔 서울, 월드, 부산, 제주, 울산 프런트에서 구매할 수 있다. 호텔롯데 관계자는 "여행, 쇼핑, 테마파크 등 일상에서 특별한 경험을 누릴 수 있는 상품권으로 품격 있는 선물을 준비해 보시기 바란다"며 "앞으로도 고객의 변화하는 니즈를 반영해 차별화된 가치를 제공할 수 있는 상품과 서비스를 지속적으로 선보일 것"이라고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

