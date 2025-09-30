양주시-양주시공무직노동조합, 2025년 임금협약 체결

경기 양주시가 최근 양주시공무직노동조합과 함께 2025년 공무직 임금협약 체결식을 갖고 상호 신뢰와 협력을 바탕으로 한 상생의 노사문화를 재확인했다.

강수현 양주시장이최근 양주시공무직노동조합과 '2025년 공무직 임금협약 체결식'을 갖고 있다. 양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 현장에서 묵묵히 땀흘리는 공무직 근로자들의 사기 진작과 근로조건 개선을 목적으로 지난 3월 6일 상견례를 시작으로 총 4차례의 임금교섭을 거쳐 노사 양측의 상호 신뢰를 바탕으로 원만히 합의되었다.

노사 양측은 이번 협약을 통해 공무직 근로자의 기본급 상향 조정하고 일부 직군에 대한 추가적인 임금 인상으로 근로자 간 임금 격차를 완화하였으며, 퇴직금 산정 시에도 최대 3년의 군 의무복무기간을 가산하기로 합의하여 군 경력 인정 범위를 넓혔다.

강수현 양주시장은 "항상 시민들을 위해 헌신하는 공무직 근로자들의 노고에 감사하며, 이번 임금협약이 근로자들의 사기를 높이고 시민들에게 제공되는 행정 서비스의 질적 향상으로 이어질 것으로 확신한다"며 "앞으로도 노동조합과 협력하여 시민과 함께 도약하는 양주를 만들어 가겠다"고 말했다.

양주시공무직노동조합 위원장은 "시의 발전과 시민의 복리 증진에 기여하고자 하는 조합원들의 마음이 이번 협약에 잘 담겼으며, 조합원들 역시 각자의 자리에서 시민들을 위해 최선을 다할 것"이라고 화답했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>