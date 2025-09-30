하남시, 10월 1일 시내버스 파업 비상대책 마련…비상수송차량 투입

경기 하남시(시장 이현재)는 경기도시내버스노동조합의 10월 1일 버스 파업 예고에 대비해 비상수송차량(셔틀버스) 무료운행 등 비상대책을 마련했다고 30일 밝혔다.

파업에 참여하는 노선은 광역버스 8개 노선(3000, 9202, 9301, 9302, 9302-1, 9303, 9303-1, 9304)과 시내버스 전체 노선으로, 마을버스와 지하철은 정상 운행된다.

시는 비상수송대책본부(4개반)를 설치해 세부 수송대책 수립 및 기관 협의 등에 나선다. 또 파업 상황에 대비해 상황실도 운영한다.

세부 수송대책을 보면 파업 예고 시간인 10월 1일 오전 5시부터 오후 10시까지 관내 5개 임시노선을 따라 비상수송차량 19대를 투입해 주요 지하철역과 연계 운행하고, 마을버스를 출퇴근 시간에 집중 배차하여 운행한다.

주요 노선을 살펴보면 △감일지구~올림픽공원역 △감일·북위례~거여역 △초이동~상일동역 △하남IC사거리~하남시청역 △배알미~하남검단산역 등을 거치는 5개 노선을 운행한다.

또한, 출근시간 택시를 이용하려는 시민들이 많을 것으로 예상되는 만큼 택시업체 및 조합에 집중운행을 요청했다.

아울러 시민 불편 최소화를 위해 버스정보안내단말기를 활용해 파업과 관련한 내용을 안내하는 한편, 시청 홈페이지와 SNS 등을 통해서도 비상수송차량 무료 운행 등 관련 대책을 홍보할 예정이다.

하남시 관계자는 "하남시는 파업에 따른 시민 불편을 최소화하기 위해 비상수송차량을 투입하는 등 가용 가능한 모든 행정력을 동원할 계획"이라면서 "파업에 참여하는 광역버스 8개 노선을 이용하는 주민들께서는 타 지자체로 이동 시 지하철을 이용해 주실 것을 적극 권장해 드린다"고 밝혔다.





하남=이종구 기자



