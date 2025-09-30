부산에서 마주앉은 한일 정상…李 "안보상으로 정말 가까워지길"

이재명 대통령, 이시바 일본 총리 정상회담

李 "셔틀외교 정착해 시도 때도 없이 오가자"

이시바 "정서 교감하는 가까운 관계 희망"

이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 30일 부산 누리마루 APEC 하우스에서 기념 촬영을 위해 함께 이동하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 30일 이시바 시게루 일본 총리와 만나 "안보상으로 가까워지길 바란다"고 말했다. 이시바 일본 총리 역시 안보를 거론하며 "아주 가까운 한일관계"를 기대한다고 밝혔다.

이 대통령은 이날 부산 해운대구 누리마루 APEC하우스에서 이시바 총리와 정상회담을 갖고 "제가 서울에서 전용 기차를 타고 내려왔는데, 아마도 총리님이 일본에서 부산에서 날아온 것과 거의 시간이 비슷하거나 오히려 더 시간이 짧았을 것 같다"면서 "한국과 일본이 물리적으로 가까운 거리만큼 정서적으로, 경제적으로, 사회문화적으로, 안보상으로 정말 가까워지길 바란다"고 말했다.

이 대통령은 "처음 뵀을 때 한국과 일본은 앞마당을 같이 쓰는 이웃과 같은 관계라고 말씀드렸는데 세상이 점점 어려워질수록 가까운 이웃들 간에 정리와 교류가 정말로 중요하다고 생각된다"면서 "셔틀 외교를 정착시켜서 한국과 일본 사이에 정말 시도 때도 없이 함께 오가면서 공동의 발전을 기약했으면 좋겠다"고 희망했다.

이시바 "경제, 안보 넘어 정서적 교감도 함께하길"

이시바 총리 역시 "여기는 맑은 날에 쓰시마가 보일 정도로 가까운 곳"이라면서 "말씀하신 것처럼 비행기를 타고 (부산까지) 2시간밖에 안 걸린다. 제 고향에서는 1시간밖에 안 걸릴 것 같다"고 화답했다.

또 이시바 총리는 "쉽게 공감할 수 있는 사회 문제에서부터 경제 문제를 넘어 안보 문제, 그리고 더 나아가서는 정서적 교감도 함께하는 그런 아주 가까운 한일관계가 만들어지길 기대한다"면서 "오늘의 정상회담이 새로운 한일관계를 만들어내는 주춧돌로 자리매김하길 기대한다"고 희망했다.

다음 달 4일 일본 자민당의 새 총재가 선출되면 퇴임하겠다고 밝힌 이시바 총리는 회담장에서 그간의 소회도 털어놨다. 이시바 총리는 "저는 오늘 내각총리대신으로 취임한 지 365일이 된다"며 "저의 마지막 외교 마무리를 이렇게 대통령님과의 정상회담으로 잘 마무리할 수 있는 것을 대단히 뜻깊은 일이라고 생각한다"고 밝혔다.

한편 두 정상은 이날 회담에서 저출산·고령화 등 양국의 공통 문제를 함께 논의하기 위한 협의체를 운용하자는 내용의 공동발표문을 채택했다.





부산=송승섭 기자



