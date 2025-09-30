본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주 간부 경찰 잇단 성비위 의혹…감찰 조사

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.09.30 17:11

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
광주 간부 경찰 잇단 성비위 의혹…감찰 조사
AD
원본보기 아이콘

광주 일선 경찰서에서 근무하는 경찰관들이 동료 여경을 대상으로 성 비위 의혹이 잇따라 제기돼 감찰 조사를 받고 있다.


30일 경찰청에 따르면 최근 동부경찰서 소속 A경정으로부터 성 비위 피해를 보았다는 내용의 진정을 접수해 감찰을 벌이고 있다. A경정과 같은 경찰서에서 근무하는 동료 경찰관이 피해를 호소하며 경찰청 인권조사계에 진정을 낸 것으로 파악됐다.

경찰청은 절차에 따라 같은 경찰서에서 근무하는 가·피해 경찰관들의 분리 조처를 권고했다. 이에 따라 A경정은 지난 25일부터 연가를 사용하며 출근하지 않고 있다.


경찰청 관계자는 "진정이 접수돼 정식으로 감찰을 벌이고 있다"며 "구체적인 내용에 대해서는 공개할 수 없다"고 말했다.


광주 서부경찰서 소속 B경감도 같은 부서에서 근무하는 동료 여성 경찰관에게 성적 수치심을 유발하는 발언을 해 감찰 조사를 받고 있다. 서부경찰서 소속 다른 경감도 강제추행 혐의로 형사 입건돼 직무에서 배제되기도 했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

韓 대학 중 단연 1위…세계서 가장 영향력 있는 1% 연구자들 7명 채용하자 '넘사벽'[대학 대전환]⑬ 韓 대학 중 단연 1위…세계서 가장 영향력 있는 1%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'보석' 같은 여행지 있었네"남들 가는 식상한 곳 말고, 여기요 여기"

유제품 끊으면 살 빠져?…'항염증 다이어트' 연구해보니

교회 권사 정청래, 불교 법명 받은 사연

"없어서 못 사요" 뮷즈 대박에…'연봉 최대 10%' 인센티브 받는다

물 들어올 때 노젓던 라인·네이트온…카카오톡 "나 다시 돌아왔어"

대한항공 "아시아나 마일리지 10년 유지…탑승 1대1 전환"

'여자 아베'vs'펀쿨섹좌'…日자민당 총재 선거 열전

새로운 이슈 보기