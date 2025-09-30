경산시, 2025 유니카 코리아 국제영화제 개최…감동·교훈 전하는 행사 기대

'기생충' 번역한 달시 파켓·'전원일기'연출한 김한영 PD 등이 심사

경산시(시장 조현일)에서 2025 유니카 코리아 국제영화제(2025 UNICA KOREA International Film Festival)가 다음달 11일과 12일 양일간 CGV 경산(3관)에서 개최된다.

유니카는 1931년에 조직된 유네스코 국제 영화 TV 위원회(UNESCO C.I.C.T.)의 국제 영화기구로 유럽의 영화 선진국들을 중심으로 40여 개의 나라가 가입해 있고, 아시아에서는 한국이 유일한 회원국으로 소속돼 있다.

유니카 코리아는 2014년부터 유니카 세계연맹의 승인을 받아 매해 국제영화제를 개최하고 있으며 사람들에게 감동과 교훈을 줄 수 있는 아름다운 영화들을 발굴·전파하고자 노력하고 있다.

이번 영화제에서는 UNICA 세계연맹 소속 회원국에서 출품한 총 535편의 작품 가운데 본선에 진출한 총 20개국 30편의 작품을 영화제 기간 동안 무료로 상영할 예정이다.

상영이 끝난 후에는 유니카상(대상), 금상, 은상, 동상, 심사위원 특별상, 관객상 등 시상식이 예정돼 있다.

토론토, 부산영화제 등 유명 국제영화제에서 프로그램 고문으로 참여했던 세르비아 국립 필름센터 국제위원장 미롤류프 부코비치가 심사위원장을 맡았고, 아카데미상을 수상한 영화 '기생충'을 번역해 전 세계적으로 유명한 번역가 달시 파켓, MBC 드라마 '전원일기'를 연출한 김한영 PD, '청년경찰', '건축학개론' 등 촬영을 맡았던 조상윤 감독 및 부천국제영화제 프로그램을 담당하는 이정엽 프로그래머가 참여해 본선 출품작을 심사한다.

이번 영화제를 주관하는 유니카 코리아 유영의 조직위원장은 "유니카 코리아 국제영화제는 단순히 영화를 감상하는 자리를 넘어 인류가 지향해야 할 공동선을 성찰하고 발전시키는 축제의 장이다"라며 이번 행사의 의미를 강조했다.





