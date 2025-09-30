거래소 찾은 정청래 "코리아 프리미엄시대로 가야"

정청래 "주식시장 활성화에 당력 모을 것"

정청래 더불어민주당 대표는 30일 "이제는 코리아 디스카운트 시대를 넘어 코리아 프리미엄 시대로 가야 한다"며 자본시장 부흥을 위해 경제 체질을 바꿔야 한다고 밝혔다.

정 대표는 이날 오후 서울 여의도 KRX 한국거래소에서 열린 자본시장 현장 간담회에서 "돈의 물줄기를 바꿔야 한다"며 이같이 말했다.

그는 지난해 12월 계엄 정국으로 환율과 주식시장에 어려움이 있었다며 "지난 정권 3년 내내 반목과 대결 위주의 대북정책으로 한반도 리스크가 반복되는 가운데 불법 계엄으로 코리아 디스카운트까지 겹치니 외국인 투자는 그야말로 썰물처럼 빠져나갈 수밖에 없었던 상황이었다"고 주장했다.

이어 "한번 잃어버린 신뢰를 회복하는 일은 더욱 더디고 여러 가지 어려움이 많다"며 "다행히 이재명 정부가 출범하면서 신뢰가 회복되고 주식시장도 활성기를 맞이하고 있다"고 부연했다.

정 대표는 또 "오랜 세월 너무나도 많은 자본이 부동산 시장으로 흘러 들어가면서 새로운 부가가치의 창출 없이 부익부 빈익빈의 양극화의 어두움만 가중했던 것 같다"며 "이재명 대통령이 제시하는 코스피 5000 시대는 우리 경제의 체질을 완전히 바꿔 부가가치를 연속적으로 창출함으로써 그 과실을 우리 국민 모두가 나누는 선순환의 고리를 만들어내자는 것"이라고 강조했다.

지난 7월 기업의 지배구조 개선 및 주주 권익 강화를 담은 상법 개정안 통과를 언급한 정 대표는 "당 차원에서 '코스피 5000 특별위원회'를 구성하여 소액주주 보호 등을 위한 자본시장법 개정에 대해 집중 논의했다"며 "우리 주식시장을 국민 모두의 매력적인 투자처로 만들어내기 위해서 여러 가지 제언들을 해주시면 우리 당에서 잘 경청해서 주식 시장의 활성화를 위해서 당력을 모아서 노력하고 돕겠다고 말씀드린다"고 약속했다.

자본시장 정상화를 넘어 밸류업 프로그램이 제대로 작동될 수 있도록 후속 입법과 정책개선에도 힘을 쏟을 계획이다. 한정애 정책위의장은 퇴직금을 기금화하는 퇴직연금을 언급하며 "대한민국 자본시장 전체를 보면 지금의 운영 방식이 아니라 기금화하는 방식으로 해서 대규모 투자가 가능할 수 있게 자본시장에서 역할을 하도록 하는 것도 도움이 많이 될 것"이라고 했다.

정 대표는 "주가순자산비율(PBR)이 지금 1.1~1.2 정도로 가고 있는데 2.0이 되면 주가지수 5000이 될 것"이라며 남북관계·외교환경 등 주식시장에 직간접적으로 영향을 끼치는 정책들도 개선하겠다고 강조했다.

이날 간담회에서는 민주당에서 추진하고 있는 자사주 소각 의무화 등에 대해서도 업계 의견을 수렴했다. 문대림 민주당 대변인은 간담회를 마친 후 기자들과 만나 "투자자들에 대한 투명한 정보 공개, 소액주주 권익보호, 그리고 자사주 (소각) 관련에 대한 이야기가 나왔다"고 말했다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>