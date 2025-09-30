1일부터 '여가부' 대신 '성평등가족부'로…성별 차별없이 지원

성평등 정책 컨트롤타워 기능 강화

오는 1일부터 여성가족부가 성평등가족부로 확대·개편된다.

30일 여가부는 이날 정부조직법 개정안이 국무회의에서 의결됨에 따라 여가부의 명칭이 다음 달 1일 0시부로 '성평등가족부'로 변경된다고 밝혔다. 여가부는 성평등 정책 컨트롤타워 기능을 강화하고 성별에 따른 차별이나 편견 없이 동등한 권리와 기회를 가질 수 있도록 지원하게 된다. 원민경 여가부 장관은 초대 성평등가족부 장관이 된다.

성평등가족부에는 '성평등정책실'이 신설되고, 17명이 증원된다. 성평등정책실 안에는 성평등정책관(기존 여성정책국), 고용평등정책관(신설), 안전인권정책관(기존 권익증진국)을 둔다.

성평등정책관은 성평등정책을 기획·총괄하고, 성별 불균형·차별적 제도를 정비하거나 조사한다.

고용평등정책관은 성별 임금격차 개선, 여성 경제활동 촉진 및 경력단절 예방을 총괄하며 안전인권정책관은 폭력 예방 및 피해자 지원을 위한 관계기관 연계·협력 체계를 강화한다.

성평등가족부 출범일인 내달 1일 정부서울청사에선 원민경 장관 등이 참석한 가운데 현판식이 진행된다.

이번 조직 개편으로 여가부는 '2실 2국 3관 1대변인 27과' 체제에서 '3실 6관 1대변인 30과'로 확대된다. 기준 정원도 277명에서 294명으로 늘어나게 됐다.

원민경 장관은 "우리 사회의 성평등 수준이 개선되고 있지만 여전히 성별 임금 격차와 젠더 폭력에서 느끼는 안전 격차, 성평등에 대한 청년 세대의 인식 격차 등이 크다"며 "새롭게 출범하는 성평등가족부는 이러한 격차를 해소하는 한편, 성평등의 가치를 확산하는 등 국민 모두의 삶에 기여하는 실질적인 성평등 실현을 위해 적극 노력하겠다"고 말했다.





