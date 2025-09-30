본문 바로가기
"모두가 모두를 지키는 사회"…민·관 43개 기관 생명존중 공동선언

조인경기자

입력2025.09.30 14:47

제8차 생명존중정책 민관협의회
국가 자살예방전략 공유

지난해 자살률이 11년 만에 최고를 기록한 가운데 정부와 사회 각계 기관들이 생명을 존중하는 사회를 만들고자 공동 선언문을 선포했다.


생명지키기 공동 실천 선언문

생명지키기 공동 실천 선언문

보건복지부와 한국생명존중희망재단은 30일 서울 강남구 삼정호텔에서 '제8차 생명존중정책 민관협의회'를 열고 '모두가 모두를 지키는 사회, 생명 보호가 일상이 되는 대한민국'을 만들기 위한 공동 실천 선언문을 선포했다고 밝혔다.

2018년 출범한 생명존중정책 민관협의회에는 복지부·교육부·문화체육관광부·고용노동부·여성가족부·경찰청 6개 정부부처 외에 종교계·재계·노동계·언론계·학계 등 37개 민간기관이 참여한다. 공동위원장은 정은경 복지부 장관과 최종수 성균관장이다.


공동 선언문에는 '생명은 우리 모두가 함께 지켜야 할 가장 소중한 가치입니다' '생명을 위협하는 일은 어떤 이유로도 용납될 수 없습니다' '자살은 그 어떤 상황에서도 미화되거나 정당화될 수 없습니다' 등의 내용이 담겼다.


이날 정부는 자살 사망자 수 5년 이내 1만명 이하 달성, 10년 이내 경제협력개발기구(OECD) 자살률 1위 오명 극복 등의 목표를 담은 '2025년 국가자살예방전략'을 협의회에 보고했다. 또 종교계, 재계·노동계, 언론계, 학계, 협력기관이 수행 중인 생명존중 문화 조성, 자살예방 상담·교육 및 홍보, 자살예방사업 실천 등 다각적 활동에 대해서도 보고하고 논의했다.

이형훈 복지부 제2차관은 "오늘 채택한 생명지키기 공동 실천 선언문은 자살로부터 안전한 사회로 가기 위한 중요한 이정표"라며 "정부와 민간이 함께 머리를 맞대어 실천한다면 '모두가 모두를 지키는 사회, 생명 보호가 일상이 되는 대한민국'을 만들 수 있을 것"이라고 말했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
