용인시 '동천 청소년문화의집' 개관

정두환기자

입력2025.09.30 11:15

지하2~지상4층 2251㎡ 규모…청소년 문화·체험공간 갖춰

경기도 용인시는 29일 수지구 동천동에 건립한 '동천 청소년문화의집' 개관식을 개최했다.

29일 열린 용인 '동천 청소년문화의집' 개관식에서 참석자들이 현판 제막 행사를 하고 있다. 용인시 제공

이 시설은 용인 동천3지구 도시개발사업조합이 아파트 건설 사업 과정에서 기부채납 방식으로 건립한 것이다. 2021년 3월 착공해 이번에 준공됐다.


시설은 지하 2층~지상 4층, 연면적 2251㎡ 규모다. 내부에는 미디어존, 스터디존, 플레이존, 밴드실, 댄스연습실, 다목적 강당 등이 마련됐다. 특히 지역 청소년문화의집 중 처음으로 조리실을 갖춰 청소년들의 요리·체험 활동을 지원한다. 시설 운영은 용인시청소년미래재단이 맡는다.

개관식에는 이상일 용인시장을 비롯해 조영민 용인교육지원청 교육장, 지역 학교장, 시의원, 청소년, 지역 주민 등 250여 명이 참석했다.


이 시장은 기념사에서 "동천 청소년문화의집은 전국 어디에 내놓아도 손색이 없는 훌륭한 청소년 문화 공간"이라며 "이 공간에서 청소년들이 멋진 꿈을 잘 가꾸고 건강도 키우면서 훌륭하게 성장하기를 바란다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
