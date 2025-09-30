양주시, 천일홍 축제 '희망나눔 부스' 운영

경기 양주시가 지난 27일과 28일 양일간 양주 나리공원에서 열린 '제7회 양주 천만송이 천일홍 축제'에서 '희망나눔캠페인' 홍보 부스를 운영했다.

양주시가 지난 27일과 28일 양일간 양주 나리공원에서 열린 '제7회 양주 천만송이 천일홍 축제'에서 '희망나눔캠페인' 홍보 부스를 운영하고 있다. 양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 시민들이 축제를 즐기며 일상 속에서 나눔을 경험하고, 위기에 놓인 이웃을 함께 돌아보는 뜻깊은 계기를 마련하였다.

홍보부스에는 시민들이 손쉽게 나눔을 실천할 수 있도록 이동식 기부 키오스크를 설치하여 운영했다. 축제장을 찾은 시민들은 키오스크를 통해 소액 기부에 직접 참여하고, 기부 인증 사진을 찍는 등 즐겁게 나눔을 실천했다.

또한, '우리 주변의 어려운 이웃도 함께 살펴요'라는 슬로건 아래 복지사각지대 발굴 캠페인도 함께 진행했다. 시민들에게 위기가구 신고 방법을 안내하고 홍보물을 배부하여, 도움이 필요한 이웃을 발견했을 때 적극적으로 도움을 요청할 수 있도록 독려했다.

시 관계자는 "아름다운 천일홍 아래에서 시민들과 함께 나눔을 경험하고 이웃의 소중함을 되새기는 따뜻한 축제였다"며 "기부해주신 소중한 성금은 물론, 이웃을 향한 관심과 참여가 우리 사회의 복지 사각지대를 해소하는 데 큰 힘이 될 것이다"고 말했다.

기부받은 소중한 성금은 사회복지공동모금회를 통해 양주시 취약계층을 위해 사용될 예정이다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>