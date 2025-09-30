우체국, 신선식품 접수 재개…신용카드로 소포상자 구매도 가능

우체국의 신선식품 접수가 재개됐다. 소포상자도 신용카드로 구매할 수 있다.

우정사업본부(우본)는 국가정보자원관리원 화재로 멈췄던 우체국 우편서비스를 재개한 후 고객들이 제기한 불편사항을 개선했다고 30일 밝혔다.

우정사업본부 제공 AD 원본보기 아이콘

불편사항 개선으로 우체국은 먼저 신선식품 접수를 재개한다. 전날 일부 우체국에서는 추석 선물로 보내려던 과일, 김치 등 신선식품을 창구에서 받지 않아 고객들이 불편을 제기했다.

이에 우본은 집배원 PDA로 수취인에게 발송되던 배달 예고 및 배달 완료 문자 전송 시스템을 전날 오후 복구해 신선식품 취급을 가능케 했다. 다만 신선식품 접수는 이전 명절 특별소통 기간보다 배달 지연 가능성이 높아진 상황을 이해(동의)한 고객에게 제공된다.

중지됐던 착불 소포·안심 소포 서비스도 시스템 복구를 통해 창구에서 접수하는 것이 가능해졌다. 이와 함께 현금으로만 구매할 수 있던 우체국 소포상자도 신용카드를 통해 구매할 수 있도록 개선했다고 우본은 설명했다.

이외에도 간편 사전접수 서비스를 이용하면 대기하는 시간 없이 편리하게 우편물을 보낼 수 있게 됐다. 전날 우체국 창구를 방문한 고객이 우편물 접수를 위해 주소를 수기로 작성하는 과정에서 시간을 허비했던 불편사항을 개선한 것이다.

곽병진 우정사업본부장 직무대리는 "국민이 우체국 서비스를 보다 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 전날 제기된 문제점을 최대한 반영해 개선했다"며 "우본은 앞으로도 국민 불편을 최소화할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>