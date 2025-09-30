롯데에너지머티리얼즈, '규범준수·부패방지' ISO 경영시스템 통합 인증

CEO 직속 조직 운영으로 내부 규정 정비

국내외 사업장에 '준법경영' 시스템 구축

롯데에너지머티리얼즈 롯데에너지머티리얼즈 020150 | 코스피 증권정보 현재가 22,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 23,100 2025.09.30 개장전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"롯데에너지머티리얼즈, 美공장 전략적 우위…글로벌 동박 핵심 잠재력"롯데에너지머티리얼즈, 2분기 적자전환…영업손실 311억원"본원적 역량으로 위기 넘자"…롯데화학군, '리더십 서밋' 개최 전 종목 시세 보기 close 가 경영 전반에 걸친 준법·윤리 체계를 국제적으로 인정받았다. 기업 활동에서 발생할 수 있는 법규 위반과 부패 리스크를 사전 차단하고 투명성을 강화하는 차원에서 국제표준 인증을 획득한 것이다.

롯데에너지머티리얼즈는 전날인 29일 한국경영인증원(KMR)으로부터 국제표준 규범준수 경영시스템(ISO 37301)과 부패 방지 경영시스템(ISO 37001) 인증을 동시에 취득했다고 30일 밝혔다. ISO 37301과 ISO 37001은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 경영시스템 규격으로, 기업이 법규 준수와 부패 방지를 위한 내부 통제 체계를 갖췄는지를 종합적으로 평가한다.

김연섭 롯데에너지머티리얼즈(오른쪽)와 황은주 한국경영인증원 대표이사가 29일 오후 서울 서초구 사무소에서 열린 인증 수여식에서 기념 촬영을 하고 있다. 롯데에너지머티리얼즈

법 위반·부패 리스크를 사전 파악하고 이를 통제 관리하는 능력이 검증돼야 인증을 받을 수 있다.

김연섭 대표는 "이번 ISO 인증은 당사의 투명하고 윤리적인 경영을 위한 지속적인 노력의 결과"라며 "앞으로도 글로벌 기준에 맞춘 경영시스템을 강화해 신뢰받는 기업으로 성장해 나가겠다"고 말했다.

롯데에너지머티리얼즈는 최고경영자(CEO) 직속으로 컴플라이언스 조직을 두고 경영활동 전반의 준법 리스크를 관리하고 있다. 준법·반부패·공정거래·영업비밀 등 내부 규정을 정비하고, 임직원을 대상으로 온·오프라인 교육을 주기적으로 실시한다. 더불어 국내 자회사와 해외 사업장에도 컴플라이언스 시스템을 확산해 글로벌 차원의 내부 통제 문화를 확산하고 있다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



