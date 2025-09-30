진주시, 공직문화 확산 … 폭력 예방 통합교육 실시

5급 이상 간부 공무원 대상

경남 진주시는 시청 시민 홀에서 조규일 시장을 비롯한 5급 이상 간부 공무원을 대상으로 '폭력 예방 통합교육'을 실시했다고 30일 밝혔다.

이번 교육은 성희롱·성매매·성폭력·가정폭력 등 4대 폭력 예방을 주제로, 간부 공무원들의 건전한 가치관을 강화하고 상호존중과 배려가 있는 건강한 공직문화를 확산하기 위해 마련됐다.

진주시, 간부공무원 대상 폭력예방 통합교육 현장.

교육은 김대군 경상국립대 사범대학 윤리교육과 교수를 초청해 직장 내에서 흔히 발생할 수 있는 4대 폭력 관련 사례를 중심으로 진행됐다.

조규일 시장은 "공직사회가 앞장서 모범을 보일 때 지역사회 전반의 인식 개선이 이뤄질 수 있다"며 "존중과 배려가 살아있는 공직문화를 만들기 위해 앞으로도 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 진주시는 매년 전 직원을 대상으로 4대 폭력 예방 교육을 실시하고 있으며, 대면 교육뿐만 아니라 사이버교육 이수를 통해 직원들의 양성평등 의식을 제고하는 등 건강한 직장문화 조성에 힘쓰고 있다.





