본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광양경자청, 추석 맞아 복지시설 찾아 나눔활동

호남취재본부 허선식기자

입력2025.09.30 09:20

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

광양만권경제자유구역청(청장 구충곤, 이하 광양경자청)이 추석을 앞두고 지난 22일부터 권역 내 사회복지시설을 방문해 위문품을 전달하는 나눔 활동을 이어가고 있다.


이번 위문에는 광영사랑 노인복지센터, 가온누리 노인복지센터, 온마음 주간보호센터 등 광양시 3곳을 비롯해 여수시 2곳, 경남 하동군 2곳 등 총 7개 시설이 포함됐다. 광양경자청은 각 시설이 필요로 하는 생필품과 쌀 등을 직접 전달하며 관계자들을 격려했다.

광양경자청은 2004년 개청 이후 매년 설과 추석 명절마다 복지시설을 찾아 나눔 활동을 이어오고 있다. 광양경자청 제공

광양경자청은 2004년 개청 이후 매년 설과 추석 명절마다 복지시설을 찾아 나눔 활동을 이어오고 있다. 광양경자청 제공

AD
원본보기 아이콘

광양경자청은 2004년 개청 이후 매년 설과 추석 명절마다 복지시설을 찾아 나눔 활동을 이어오고 있으며, 올해도 어김없이 온정을 나누며 지역사회와 함께하는 기관의 역할을 다하고 있다.

구충곤 광양경자청장은 30일 "민족 최대 명절인 추석을 맞아 어려운 이웃들에게 조금이나마 따뜻한 마음을 전할 수 있어 기쁘다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리니 스스로 사라졌다 후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'보석' 같은 여행지 있었네"남들 가는 식상한 곳 말고, 여기요 여기"

비 맞고도 '정조대왕' 구경에 싱글벙글…7㎞ 행렬까지

"여행의 주인공은 댕댕이"…반려동물 눈 높이 맞춘 호캉스

구글·아마존에 도전장…챗GPT '즉시 결제' 기능 탑재

애플 워치, 韓 수면 무호흡 기능 추가…사용 가능한 기종은?

'뮷즈 대박' 국립박물관문화재단 인센티브 받는다…"연봉의 최대 10%"

트럼프·네타냐후, '가자 평화구상' 발표…2년만 중대기로

새로운 이슈 보기