광양경자청, 추석 맞아 복지시설 찾아 나눔활동

광양만권경제자유구역청(청장 구충곤, 이하 광양경자청)이 추석을 앞두고 지난 22일부터 권역 내 사회복지시설을 방문해 위문품을 전달하는 나눔 활동을 이어가고 있다.

이번 위문에는 광영사랑 노인복지센터, 가온누리 노인복지센터, 온마음 주간보호센터 등 광양시 3곳을 비롯해 여수시 2곳, 경남 하동군 2곳 등 총 7개 시설이 포함됐다. 광양경자청은 각 시설이 필요로 하는 생필품과 쌀 등을 직접 전달하며 관계자들을 격려했다.

광양경자청은 2004년 개청 이후 매년 설과 추석 명절마다 복지시설을 찾아 나눔 활동을 이어오고 있다. 광양경자청 제공 AD 원본보기 아이콘

광양경자청은 2004년 개청 이후 매년 설과 추석 명절마다 복지시설을 찾아 나눔 활동을 이어오고 있으며, 올해도 어김없이 온정을 나누며 지역사회와 함께하는 기관의 역할을 다하고 있다.

구충곤 광양경자청장은 30일 "민족 최대 명절인 추석을 맞아 어려운 이웃들에게 조금이나마 따뜻한 마음을 전할 수 있어 기쁘다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



