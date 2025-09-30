본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

성남시, 하늘누리 1·2추모원 추석 연휴에도 문 열어

이종구기자

입력2025.09.30 07:37

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

화장장은 추석 당일 1회차만 가동

경기 성남시(시장 신상진)의 봉안시설인 하늘누리 제1·2 추모원(중원구 갈현동)이 추석 연휴에도 문을 연다.

성남시 중원구 갈현동 하늘누리 제 1, 2추모원 전경. 성남시 제공

성남시 중원구 갈현동 하늘누리 제 1, 2추모원 전경. 성남시 제공

AD
원본보기 아이콘

시는 추석 연휴인 오는 10월 3~9일 평소처럼 오전 7시부터 오후 5시까지 하늘누리 제1·2 추모원을 개방한다고 30일 밝혔다.


다만, 안전사고 방지 차원에서 추모원 내 11곳의 제례실(제1 추모원·7곳, 제2 추모원·4곳)은 오는 10월 3~12일 이용을 금지한다.

추모원 바로 옆에 있는 화장장은 추석 당일인 오는 10월 6일 가동 횟수를 평소 8회에서 1회(오전 7시~8시 30분)로 줄여 13구의 시신만 화장한다.


시는 연휴 기간에 추모원 곳곳에 12명의 안전요원을 배치해 교통 안내, 질서 유지, 추모객 안내에 나서기로 했다.


하늘누리 제1·2 추모원은 모두 3만9944기가 봉안돼 있다.

현재 하늘누리 제1 추모원은 1만6900기 중에서 2877기가 비어 있고, 제2 추모원은 2만5921기 모두 만장 됐다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리니 스스로 사라졌다 후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"의사 면허 걸겠습니다" 자신 있게 말하던 S대 출신 전문의, 알고 봤더니

추석 연휴 너무 비싼 숙박비…"차라리 해외 갈래"

'아빠차, 오빠차, 내 차'…40년 국민세단 쏘나타의 변천사

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

'뮷즈 대박' 국립박물관문화재단 인센티브 받는다…"연봉의 최대 10%"

트럼프·네타냐후, '가자 평화구상' 발표…하마스만 남아

새로운 이슈 보기