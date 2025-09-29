"믿고 먹었건만…" 동대문 엽떡, 최근 5년간 위생법 위반 최다

상위 5개 프랜차이즈 총 297건 적발

'동대문엽기떡볶이' 최다 위반

기준·규격 위반·위생교육 미이수 등

떡볶이 프랜차이즈 '동대문엽기떡볶이'가 최근 5년간 식품위생법을 가장 많이 위반한 프랜차이즈인 것으로 나타났다.

29일 국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 장종태 더불어민주당 국회의원이 식품의약품안전처로부터 제출받은 자료를 보면 2020년부터 2025년 최근까지 매장 수 기준 상위 5개 떡볶이 프랜차이즈 업체의 식품위생법 위반 총 적발 건수는 297건으로 집계됐다.

업체별로 위반 현황을 살펴보면 동대문엽기떡볶이가 90건(30.3%)으로 가장 많은 적발 건수를 기록했다. 이어 신전떡볶이 89건(30.0%), 청년다방 54건(18.2%), 배떡 42건(14.1%), 우리할매떡볶이 22건(7.4%) 순이었다. 상위 2개 업체인 동대문엽기떡볶이와 신전떡볶이가 전체 위반의 절반 이상을 차지한 만큼 떡볶이 업계 전반의 식품 안전 관리에 문제가 있다는 지적이 나온다.

연도별 추이를 살펴보면 2020년 52건에서 2021년 40건으로 일부 감소했으나 2022년 71건으로 급증했다. 이후 2023년 68건, 2024년 49건으로 등락을 반복하고 있다. 특히 2022년에는 식품위생법 위반 건수가 전년 대비 78%나 급증하며 관리 부실을 드러냈다.

위반 유형별로는 '기준 및 규격 위반'이 110건으로 전체의 37%를 차지했다. 이어 '위생교육 미이수'가 93건, 건강진단 미실시 40건, 위생적 취급기준 위반 38건 순이었다.

위생교육 미이수는 식품위생법이 정한 영업자와 종업자가 의무적으로 받아야 하는 교육을 정해진 시간과 방식으로 이수하지 못한 상태를 의미한다. 식품접객업 영업자는 매년 6시간의 보수교육을 받아야 하는데, 이를 받지 않으면 위반에 해당한다.

업체별 세부 위반 현황을 보면 동대문엽기떡볶이는 기준 및 규격 위반이 59건(65.6%)으로 압도적으로 많았고, 위생교육 미이수 16건(17.8%)이 뒤를 이었다. 신전떡볶이는 기준 및 규격 위반과 위생교육 미이수가 각각 26건(29.2%)씩 동일하게 나타났다. 청년다방은 위생교육 미이수가 20건(37.0%)으로 가장 많았다.

장 의원은 "K-분식을 선도하며 젊은 층에게 많은 사랑을 받는 떡볶이 프랜차이즈에서 국민 안전을 위협하는 식품위생법 위반이 지속적으로 발생해 매우 우려스럽다"라며 "프랜차이즈 본사들은 가맹점주를 대상으로 위생교육을 의무화하고, 식약처는 정기적인 위생 점검을 통해 안전한 먹거리 인식을 심어줄 필요가 있다"고 지적했다.





윤슬기 기자



