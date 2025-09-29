23층 아파트 난간에 매달린 여성 구사일생…신고 26분 만에 구조

소방당국, 에어매트 전개 뒤 로프타고 구조작업

경기 수원의 한 고층 아파트 난간에 거꾸로 매달린 여성이 119 구조대원들에게 구조됐다.

경기도 수원시의 한 아파트 23층 난간에 매달린 여성 A씨가 구조되는 장면. 연합뉴스, 독자 제공 AD 원본보기 아이콘

29일 경찰과 소방당국에 따르면 이날 오후 2시4분께 경기도 수원시의 한 아파트 23층에 여성 A씨가 난간에 다리가 걸려 매달려 있다는 신고가 접수됐다.

현장으로 출동한 119 구조대원들은 대원들은 아파트 1층에 에어매트를 전개하는 동시에 고층부로 올라가 로프를 연결했다.

이어 로프를 탄 대원 1명이 23층 난간으로 하강해 외부에서 A씨를 난간에 고정했다. 23층 집 안으로 들어간 대원들도 A씨를 붙잡아 추락을 막았다. 바로 아래층인 22층에도 대원이 추가로 배치돼 만일의 사고에 대비했다.

대원들은 신고 접수 26분 만인 오후 2시30분께 A씨를 난간 안쪽으로 옮기는 데 성공했다. A씨는 다리 골절 등 중상을 입고 병원으로 옮겨졌다. 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.

경찰과 소방당국은 아파트에서 투신한 A씨가 23층 난간에 다리가 걸리며 바닥으로 추락하지는 않은 것으로 보고 자세한 경위를 조사하고 있다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>