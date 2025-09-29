[포토] 금융위원장-은행장 간담회

이억원 금융위원장이 29일 서울 중구 은행회관에서 열린 은행장 간담회에 참석, 모두발언을 하고 있다. 취임 후 첫 은행장 간담회를 갖은 이 위원장은 이 자리에서 은행권의 생산적 금융 확대를 위해 자본규제 합리화를 계속 추진하겠다고 밝혔다.







