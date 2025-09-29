본문 바로가기
국방·외교

미7공군, 'MQ-9 리퍼' 보유 제431원정정찰대대 창설

유제훈기자

입력2025.09.29 16:40

주한미군이 '사신(死神)'으로 불리는 MQ-9 리퍼의 한반도 상시 배치를 공식 확인했다.


미 7공군은 29일 자료를 내고 군산기지에 MQ-9 리퍼로 구성된 제431원정정찰대대를 창설했다고 밝혔다. 부대 지휘는 더글러스 J. 슬레이터 대대장(중령)이 맡게 됐다.

MQ-9 리퍼

MQ-9 리퍼

7공군은 MQ-9과 관련 "다목적 임무 수행이 가능한 중고도 장거리 체공 무인 항공기로 긴급표적 처리 및 정보, 감시, 정찰 임무를 수행하도록 설계됐다"면서 "MQ-9은 방위 임무를 넘어, 인도적 지원, 재난 대응 및 기타 지역적 문제 해결을 위한 노력을 지원할 수 있다"고 전했다.

7공군은 이번 MQ-9 상시배치와 관련 "이번 원정정찰대대의 창설은 한반도의 평화와 안보에 대한 미국의 굳은 의지를 재확인하는 것"이라면서 "MQ-9 작전은 인도-태평양 전역에서 정보, 감시, 정찰 분야의 한미 공동우선순위를 지원하며, 위협과 새로운 상황에 대응할 수 있는 연합 능력을 강화하고 동맹을 더욱 굳건히 할 것"이라고 했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
