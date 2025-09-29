광주 서구, 내달 7~9일 '천원국시' 무료 제공

농성2동·금호1동 매장…오전 11시~오후 2시

광주시 서구는 내달 7~9일 사흘간 농성2동과 금호1동 천원국시 매장에서 '천원국시'를 무료로 제공한다고 29일 밝혔다.

매장은 오전 11시~오후 2시 문을 열고, 매장별로 하루 100그릇씩 총 600그릇의 국수를 나눈다. 매장 내 나눔 냉장고도 함께 열어 식사 대용 즉석식품과 식자재를 무료로 제공한다.

특히 해당 지역은 독거노인과 저소득 가구 비율이 높은 곳으로 명절 기간 따뜻한 식사와 생활 지원이 절실한 이웃들에게 온기를 전할 예정이다. 앞서 서구는 지난 설 연휴에도 천원국시 매장을 열어 큰 호응을 얻은 바 있다.

'천원국시'는 서구의 대표 나눔 브랜드로 현재 10개 매장에서 하루 100그릇씩 총 1,000그릇의 국수가 제공되고 있다. 또 어르신 일자리 창출, 우리밀 소비 촉진, 지역 나눔 문화 확산까지 이뤄내며 '1석3조'의 효과를 거두고 있으며, 매장별로 어르신, 임산부, 취약계층 등 지역 특성에 맞춰 맞춤형 운영을 이어가고 있다.

한편 올해 추석은 개천절과 한글날 등 공휴일이 이어지면서 연휴가 길어짐에 따라 서구는 복지 사각지대 위기가정을 위한 돌봄 활동을 한층 강화한다.

'우리동네 이웃돌봄단'이 추석맞이 안부 확인과 방문 활동을 진행하며 '모바일 안심케어서비스' 대상자는 연휴 기간에도 실시간 안부 확인이 이뤄진다. 결식 우려 아동들에게는 도시락 지원 및 급식카드가 발급된다.

김이강 서구청장은 "추석 명절에도 복지의 빈틈 없는 행복공동체를 위해 나눔과 연대의 행정을 펼치겠다"며 "서구민 모두가 한 가족처럼 따뜻하고 행복한 명절을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





