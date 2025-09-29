본문 바로가기
광명시, 내년도 사업계획 수립 돌입

정두환기자

입력2025.09.29 09:11

52개 부서 및 출자·출연기관 주요업무보고 진행
박승원 시장 "시민 체감하도록 내실있게 준비"

경기도 광명시가 민선 8기 마지막 해인 내년도 주요사업 계획 수립에 돌입했다.

광명시, 내년도 사업계획 수립 돌입
광명시는 29일 시청 중회의실에서 '2026년 주요업무계획 보고'를 시작한다. 시 52개 부서와 4개 출자·출연기관이 참여하는 보고회는 다음 달 1·10일까지 총 세 차례 열린다.


보고는 민선 8기 4년 차를 맞아 지난 3년간의 성과를 확산하며 공약을 성공적으로 마무리하는 한편, 지역 현안 해결과 생활 불편 해소를 위한 시민 밀착형 신규사업을 모색하는 데 중점을 뒀다고 시는 설명했다.

국민주권정부 국정과제와 연계해 추진할 수 있는 정책 발굴에도 집중한다. 시는 중앙정부 공모사업과 연계해 시민 삶의 질 향상과 효율적 예산 운용까지 정책의 실행 가능성을 높인다는 전략이다.


박승원 광명시장은 "지난 3년간의 성과를 바탕으로 이제는 시민이 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 정책을 완성해 나가야 할 때"라며 "성과는 시민이 체감하도록, 정책은 미래와 이어지도록 내년도 사업을 내실 있게 준비하겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
