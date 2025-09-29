삼척시, 2025 대한민국 도시·지역혁신 산업박람회 성료

도시재생사업현장에서 최초 개최

전국에 삼척 알리는 계기

123기관·기업·지차체 참여…3만여명 방문

강원도 삼척시 정하동 일원에서 지난 24일부터 27일까지 나흘간 개최된 2025 대한민국 도시·지역혁신 산업박람회가 많은 관심과 참여 속에서 성공적으로 막을 내렸다.

2025 대한민국 도시·지역혁신 산업박람회. 삼척시 제공 AD 원본보기 아이콘

삼척시와 국토교통부, 강원특별자치도, (사)도시재생산업진흥협회, 연합뉴스가 공동 주최한 이번 행사는 (사)첨단기술안전점검협회, 한국도시설계학회, 대한국토·도시계획학회 등 다양한 주관기관과 함께 10여 개의 프로그램이 진행되었다.

다자간 도시재생 거버넌스 MOU 체결식, 강원도 공간혁신방안 세미나, 학술논문 발표대회, 도시·지역혁신 국제 컨퍼런스, 글로벌워터시티 포럼 등 다양한 학술행사를 개최하였으며, 특히, 삼척시와 협회에서 주최한 도시재생 합동워크숍에는 전국의 도시재생현장 전문가들이 참여하여 소통과 화합의 시간도 함께 가졌다. 이 자리에서 수소기업 18개사가 1050만원을 삼척향토장학금으로 기탁하여 지역인재 육성을 위한 뜻깊은 나눔도 이어졌다.

공식행사 이외에도 세계 유명작가들의 예술작품과정을 현장에서 느껴보는 국제아트 심포지엄, 준공된 성내동 도시재생현장에서 개최된 소셜마켓 함성 축제, 국보 죽서루 일원에서 펼쳐진 국가유산 야행 등 다양한 연계 행사를 통해 삼척시를 방문한 관람객들에게 많은 볼거리를 제공하였다.

이번 박람회에는 총 123개의 기관, 단체, 지자체, 기업들이 참여하였으며, 3만여 명 이상이 방문한 것으로 파악되었다. 참가자들은 전시 부스 운영과 기술 시연, 전국의 다양한 도시재생사업에 대한 설명, 홍보, 세미나, 학술발표대회 등을 통해 산·관·학 관계자들이 폭넓게 교류하는 기회를 가졌다.

수소기업 삼척향토장학금 전달. 삼척시 제공 원본보기 아이콘

특히 박람회 개최 이래 최초로 인구 10만명 이하 소도시, 완공 전 도시재생 현장에서 개최되어 도시재생사업의 생동감을 느낄 수 있었다는 점에서 방문객들로부터 큰 호응을 얻고 높은 만족도를 이끌어냈다.

시 관계자는 "이번 박람회를 계기로 시 위상 제고는 물론 변화하는 도시혁신 방향의 트렌드를 파악하고 전문가그룹 네트워킹을 통해 더 발전적인 사업을 발굴하여 시민의 삶의 질 향상에 기여하는 데 힘쓰겠다"고 전했다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



