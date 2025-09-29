[오늘의신상]세븐일레븐, 롯데리아의 '오징어얼라이브 버거' 라면 재탄생

오징어 얼라이브 버거, 라면으로 재탄생

'오징어얼라이브 매콤볶음면'

다음 달 말까지 2+1 행사

편의점 세븐일레븐은 다음 달 3일 롯데GRS가 운영하는 롯데리아와 손잡고 '오징어 얼라이브 버거'를 라면으로 재탄생해 선보인다고 29일 밝혔다.

롯데리아의 오징어 얼라이브 버거는 지난 5월 보이슈머(Voisumer)들의 열띤 재출시 요청으로 한정 기간 운영했다. 보이슈머란 '목소리(voice)'와 '소비자(consumer)'를 더한 말로, 자신의 요구를 제품이나 기업 운영 방침에 반영시키는 소비자를 뜻한다. 해당 제품은 최단기간 누적 판매량 최대치를 기록할 정도로 큰 인기를 끌었다.

'세븐셀렉트 오징어얼라이브 매콤볶음면'은 롯데리아 오징어 얼라이브 버거의 2가지 맛(매운맛, 블랙페퍼 맛)을 한데 모았다. 매콤하고 중독적인 소스 맛과 블랙페퍼의 풍미를 조화시켜 컵라면에 그대로 구현한 것이 특징이다. 오징어 어묵 후레이크를 첨가해 시각적인 완성도를 높였다.

세븐일레븐은 이번 출시를 기념해 다음 달 말까지 2+1 행사를 진행한다. 세븐일레븐 모바일앱에서는 다음 달 9일까지 한정 수량으로 박스 단위(16입)로 구매 시 40% 할인한 가격에 구매할 수 있다.

신지은 세븐일레븐 가공식품팀 담당MD는 "세븐일레븐은 독창적인 협업 사례를 발굴해 고객들에게 신선한 미식 경험을 제공하고 있다"며 "최근 20·30세대가 주도하기 시작해 대세 트렌드로 자리 잡은 비국물 라면의 특성을 살려 개발했고 변화하는 소비 트렌드에 맞춰 새로운 시도를 이어갈 것"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



